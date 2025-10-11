SUPER★DRAGON、2026年1月スタートのTVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』OP主題歌に抜擢！アニメ第2弾PVで新曲「Break off」を先行公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9人組ミクスチャーユニットSUPER★DRAGON(通称・スパドラ)が2026年1月スタートのTVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のオープニング主題歌を担当することが発表された。

同アニメは、シリーズ累計200万部突破の大人気作品。規格外のチートスキルとあふれる知性を持つ最強貴族ノアが部下を従え異世界を駆ける、無双王子の異世界統治ファンタジー。

公開されたばかりのアニメ第2弾PV内では、早くもオープニング主題歌となる「Break off」が先行公開されているのでお見逃しなく。同楽曲は疾走感あふれるスパドラらしいロックサウンドでアニメの世界観にピッタリでパワフルな楽曲に仕上がっており、2026年1月頃配信を予定している。

12月3日には、Major 4th Single「Concealer」の発売が決定しているSUPER★DRAGON。

10周年イヤー突入から勢いを落とすことなく、龍のように駆け上がるSUPER★DRAGONに今後も注目してほしい。

●作品情報TVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』2026年1月放送開始！

●リリース情報

SUPER★DRAGON Major 4th Single

「Concealer」

12月3日発売

【通常盤A（CD only）】

価格：￥1,650（税込）

品番：PCCA-06447

封入特典：（初回製造分のみ）

トレカA ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

【通常盤B（CD only）】

価格：￥1,650 (税込)

品番：PCCA-06448

封入特典：（初回製造分のみ）

トレカB ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

＜CD＞

・Concealer

・笑い話

他、全3曲収録予定

CD予約はコチラ

https://lnk.to/Super_dragon_Concealer_CD

ショップ別先着予約特典

Amazon.co.jp：メガジャケ Concealer ver（ランダム全9種）

楽天ブックス：スマホサイズステッカー（ランダム全9種）

セブンネットショッピング：アクリルチャーム（ランダム全９種のうち1種）

応援店：オリジナルトレカ（ランダム全9種）

●イベント情報

「Concealer」リリースイベント開催決定！

11/08(土)14:00 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze [ミニライブ＋特典会]

11/15(土)14:00神奈川：アリオ橋本 [ミニライブ＋特典会]

11/16(日)13:00 東京 ：TOC有明 Convention Hall [特典会]

11/22(土)14:00 大阪 ：南港ATC 海辺のステージ [ミニライブ＋特典会]

11/23(日)11:00 大阪 ：タワーレコード梅田NU茶屋町店 [特典会] <抽選招待制>

11/24(祝)13:00 大阪 ：なんばスカイオコンベンションホール [特典会]

11/29(土)14:00 愛知 ：イオンモール常滑 [ミニライブ＋特典会]

11/30(日)13:00 愛知 ：名古屋コンベンションホール [特典会]

12/03(水)18:00 東京 ：タワーレコード渋谷店 [特典会] <抽選招待制>

12/04(木)18:00神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会]<抽選招待制>

12/06(土)13:00 東京 ：有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]

12/07(日)13:00 大阪 ：南港ATC ITM棟4階特設会場 [楽天ブックス限定イベント]

※飯島颯につきましては、11月8日(土)、15日(土)、16日(日)のイベントを欠席させていただきます。

※各日程に記載の時間は、イベント開催予定時刻となります。

※各会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

※出演メンバー、イベント内容、特典会等の詳細は追ってお知らせ致します。

※天候などにより、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等となる可能性がございます。

※今後の状況等により、急遽イベント・特典会内容が変更・延期・中止等、参加メンバーも変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

＜SUPER★DRAGON プロフィール＞

志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽からなる9人組進化系ミクスチャーユニット。通称”スパドラ”。ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させたミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。

