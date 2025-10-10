なきごと、新TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』EDテーマ「夢幻トリップ」配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月6日（月）24:00より新たにTVアニメが放送開始となった、シリーズ累計発行部数210万部（電子版含む）を突破し、第9回アルファポリスファンタジー小説大賞で「大賞」および「読者賞」をダブル受賞した人気作『素材採取家の異世界旅行記』（原作：木乃子増緒、原作イラスト：海島千本／黒井ススム、漫画：ともぞ）。

本作のEDテーマ曲を務めるなきごとの新曲「夢幻トリップ」がデジタル配信リリースされた。

今作はなきごと初となるアニメ書下ろし楽曲。なきごとの”好き”やワクワク、ほのぼのもした気持ちもたくさん詰め込んで大切に書き下ろした作品となっており、子守歌のイメージだが、どこか懐かしさも感じられるような楽曲になっている。

また、新曲「夢幻トリップ」を使用したアニメエンディング映像も公開された。

●配信情報TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』EDテーマなきごと「夢幻トリップ」配信リンクはこちらhttps://erj.lnk.to/ENELpc

作詞：水上えみり

作曲：水上えみり

編曲：高田真路 (chef’s)

●作品情報

TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』



2025年10月6日（月）24：00より、TOKYO MX、BS11にて放送開始

2025年10月8日（水）22：30より、AT-Xにて放送

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

配信情報

2025年9月29日（月）24:30よりU-NEXTにて地上波1週間先行配信

2025年10月6日（月）24:00よりdアニメストアにて地上波同時配信

2025年10月9日（木）12:00よりその他配信プラットフォームでも順次配信

【スタッフ】

原作：木乃子増緒（アルファポリス刊）

原作イラスト：海島千本／黒井ススム

漫画：ともぞ

監督：小高義規

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：渡辺まゆみ

プロップデザイン：荒牧園美、佐藤嘉洋（スターロイド）

美術デザイン：アトリエPlatz

サブデザイン協力：森亜紀子、カルトン株式会社

色彩設計：大野嘉代子

美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）

撮影監督：長野慎一郎（ライトフット）

編集：藤本理子（岡安プロモーション）

音楽：高木 洋

音楽制作：茂住亮介（フェイスミュージック）

音響監督：山本浩司

音響効果：明妻恭平

録音調整：武藤雅人

音響制作：Ai Addiction

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：タツノコプロ × SynergySP

【キャスト】

タケル：島粼信長

ビー：伊藤彩沙

ブロライト：小市眞琴

クレイストン：森川智之

プニさん：佐藤聡美

●ライブ情報

これからもよろしくお願いしman to manツアー2025

2025年10月12日（日）[東京] 恵比寿LIQUIDROOM

チケット情報

http://eplus.jp/nakigoto/

座席：オールスタンディング

金額：4,000円（税込）

©木乃子増緒・アルファポリス／素材採取家の異世界旅行記製作委員会

