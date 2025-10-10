にしな、TVアニメ『らんま1/2』第2期EDテーマ「パンダガール」リリース＆MVも公開！
TVアニメ『らんま1/2』第2期EDテーマに起用されている、にしなの新曲「パンダガール」が配信リリース。リリースに合わせ、ミュージックビデオも公開された。
「パンダガール」は楽曲リリースに先行してアニメのノンクレジットエンディング映像が公開されており、フルサイズ版の楽曲にも期待が集まっていたが、デジタルシングルとしてリリースされた。
楽曲リリースに合わせ、ミュージックビデオも公開。今回公開されたミュージックビデオの監督はGROUPNが担当。対になる「白にしな」「黒にしな」が暴れ回る、ユーモラスでキュートな世界観が詰まったビデオに仕上がっている。さらに、「らんま1/2」に登場する早乙女玄馬(パンダ)も登場しているので、ぜひ注目してほしい。
にしなは、来年3月には全国ワンマンツアーの開催も決定している。●配信情報
「パンダガール」
配信中
配信リンクはこちら
https://nishina.lnk.to/pandagirl
●作品情報
TVアニメ「らんま1/2」
2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24:55〜放送中！
日本テレビ系にて順次全国放送
放送直後よりNetflixにて独占配信！
【スタッフ】
原作：高橋留美子「らんま1/2」（小学館「少年サンデーコミックス」刊）
監督：宇田鋼之介
シリーズ構成：うえのきみこ
キャラクターデザイン：谷口宏美
総作画監督：吉岡毅、齊藤佳子、大津 直、川村幸祐
メインアニメーター：内藤 直、青木里枝、栗尾昌弘
POPアートワーク：北村みなみ
美術監督：大川千裕、林 竜太
色彩設計：垣田由紀子
撮影監督：加納 篤
編集：柳 圭介
音響監督：宇田鋼之介
音響効果：長谷川卓也
選曲：茅原万起子
音響制作：dugout
音楽：和田薫
企画プロデュース：小学館集英社プロダクション
制作：MAPPA
製作：「らんま1/2」製作委員会
【キャスト】
早乙女乱馬：山口勝平
らんま：林原めぐみ
天道あかね：日郄のり子
天道なびき：高山みなみ
天道かすみ：井上喜久子
天道早雲：大塚明夫
早乙女玄馬：チョー
響 良牙：山寺宏一
シャンプー：佐久間レイ
ムース：関 俊彦
久遠寺右京：名塚佳織
九能帯刀：杉田智和
九能小太刀：佐倉綾音
八宝斉：井上和彦
コロン：真山亜子
小乃東風：森川智之
三千院 帝：宮野真守
白鳥あずさ：悠木 碧
五寸釘 光：石田 彰
いちろう：関 智一
ナレーション：緒方賢一
●ライブ情報
にしな ツアー2026（タイトル後日発表）
3⽉29⽇(⽇)Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉4⽇(⼟)Zepp Namba(OSAKA) OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉5⽇(⽇)Zepp Nagoya OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉12⽇(⽇)Zepp Sapporo OPEN 17:00 / START 18:00
4⽉18⽇(⼟)Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉23⽇(⼟)仙台Rensa OPEN 17:00 / START 18:00
5⽉30⽇(⼟)岡⼭CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉6⽇(⼟)⾦沢RED SUN OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉13⽇(⼟)⾼松オリーブホール OPEN 17:00 / START 18:00
6⽉20⽇(⼟)熊本 B.9 V1 OPEN 17:00 / START 18:00
チケット
価格：￥5,500(税込・スタンディング)
チケット先行
https://eplus.jp/nishina2026/
