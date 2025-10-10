桃井はるこ、TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』EDテーマ「NewGame＋」Music Video公開！
桃井はるこが10月14日にリリースするシングルの表題曲「NewGame＋」のMusic Videoが公開された。
Music Videoには「アフィリア・サーガ・イースト」「アフィリア・サーガ」のロゼ・ガーデンフェアリー、ユカフィン・ドールや「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜、勝野里奈も出演する。
また、10月12日、10月13日、10月14日、10月18日開催のリリースイベントについて、詳細が解禁となった。まだまだ、“モモーイ”に会える機会がたくさんあるので、どの会場も要チェックだ。
桃井はるこ『NewGame＋』発売記念イベント
2025年10月12日(日)13:00
会場：エンタバアキバ内イベントスペース
2025年10月13日(月祝)13:00
会場：AKIHABARAゲーマーズ本店 6階イベントスペース
2025年10月14日(火)19:00
会場：アニメイト秋葉原1号館 7Fイベントスペース
2025年10月18日（土）18:00
会場：タワーレコード池袋店 イベントスペース
●リリース情報
『NewGame＋』
桃井はるこ
10月14日発売
価格：￥2,200（税込）
発売元：エムファイブ
＜収録曲＞
01. NewGame＋ ※新曲
02. NANIKA ※新曲
03. 転売ヤーをぶっとばせ！ ※初収録
04. LOVE.EXE -TENSEI Ver- ※新録
05. NewGame＋（off Vocal）
06. NANIKA（off Vocal）
07. 転売ヤーをぶっとばせ！（off Vocal）
08. LOVE.EXE -TENSEI Ver-（off Vocal）
09. NewGame＋（Vox Only track）
初回特典
初回特典として、スマホやパソコンから音楽コンテンツや画像、映像を楽しめるカード「エムカード」を封入！（全10種類ランダム封入）
新曲2曲のハイレゾ音源に加え、表題曲「NewGame＋」のミュージックビデオが収録となります。
・「NewGame＋」（ハイレゾ音源）
・「NANIKA」 （ハイレゾ音源）
・「NewGame＋」Music Video（ダウンロード）
●作品情報
TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』
2025年7月9日（水）よりTOKYO MXにて放送中
毎週水曜日 20:15〜20:30
【スタッフ】
原作・企画：DNAXCAT CO.,LTD.
監督：應家馨
シリーズ構成・脚本・キャラクター原案：陳仲君 ・應家馨
作画・美術監督：應家馨・樂祈
色彩設計：鄒雲
音響監督・編集：庄司 秀毅
音楽：幽火・渋谷 秀人
音楽プロデューサー：tomick
制作管理・WEBデザイン：平島 秀明
音楽制作：株式会社スペクトラ
音響制作：合同会社トリプルセブンプロデュース 株式会社ノワ（音響制作協力）
【キャスト】
クラレ ロイ ロ―ド：雨宮 天
メトス クライシス：松岡 禎丞
神木 桜：小園 凌央
スズ レーヌ ロ―ド：宮崎 寿々佳
ロレア ミ ロード：能登 麻美子
リズ クライシス：月野 もあ
ミル エール：内田 彩
フルール フラ：加隈 亜衣
シャル オット：市ノ瀬 加那
高津 純也：久保 ユリカ
アロン アマス：瀬戸 麻沙美
ミリア ナターシャ：小池 理子
林 信玄：子安 光樹 他
ナレーション：桃井 はるこ
＜桃井はるこ プロフィール＞
声優、歌手、作詞作曲など多彩に活動する元祖アキバ系アーティスト。JR秋葉原駅前にある「モモーイ時計」の名前は彼女の愛称が由来である。デビュー25周年イヤーに新公式ホームページ、ファンクラブが開設されるなど、精力的に活動中。
関連リンク
桃井はるこオフィシャルサイト
https://momoiharuko.com
TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』公式サイト
https://s.mxtv.jp/anime/nekonokurachan/