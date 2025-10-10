桃井はるこ、TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』EDテーマ「NewGame＋」Music Video公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桃井はるこが10月14日にリリースするシングルの表題曲「NewGame＋」のMusic Videoが公開された。

Music Videoには「アフィリア・サーガ・イースト」「アフィリア・サーガ」のロゼ・ガーデンフェアリー、ユカフィン・ドールや「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜、勝野里奈も出演する。

また、10月12日、10月13日、10月14日、10月18日開催のリリースイベントについて、詳細が解禁となった。まだまだ、“モモーイ”に会える機会がたくさんあるので、どの会場も要チェックだ。

●イベント情報桃井はるこ『NewGame＋』発売記念イベント2025年10月12日(日)13:00会場：エンタバアキバ内イベントスペース

2025年10月13日(月祝)13:00

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店 6階イベントスペース

2025年10月14日(火)19:00

会場：アニメイト秋葉原1号館 7Fイベントスペース

2025年10月18日（土）18:00

会場：タワーレコード池袋店 イベントスペース

●リリース情報

『NewGame＋』

桃井はるこ

10月14日発売

価格：￥2,200（税込）

発売元：エムファイブ

＜収録曲＞

01. NewGame＋ ※新曲

02. NANIKA ※新曲

03. 転売ヤーをぶっとばせ！ ※初収録

04. LOVE.EXE -TENSEI Ver- ※新録

05. NewGame＋（off Vocal）

06. NANIKA（off Vocal）

07. 転売ヤーをぶっとばせ！（off Vocal）

08. LOVE.EXE -TENSEI Ver-（off Vocal）

09. NewGame＋（Vox Only track）

初回特典

初回特典として、スマホやパソコンから音楽コンテンツや画像、映像を楽しめるカード「エムカード」を封入！（全10種類ランダム封入）

新曲2曲のハイレゾ音源に加え、表題曲「NewGame＋」のミュージックビデオが収録となります。

・「NewGame＋」（ハイレゾ音源）

・「NANIKA」 （ハイレゾ音源）

・「NewGame＋」Music Video（ダウンロード）

●作品情報

TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』



2025年7月9日（水）よりTOKYO MXにて放送中

毎週水曜日 20:15〜20:30

【スタッフ】

原作・企画：DNAXCAT CO.,LTD.

監督：應家馨

シリーズ構成・脚本・キャラクター原案：陳仲君 ・應家馨

作画・美術監督：應家馨・樂祈

色彩設計：鄒雲

音響監督・編集：庄司 秀毅

音楽：幽火・渋谷 秀人

音楽プロデューサー：tomick

制作管理・WEBデザイン：平島 秀明

音楽制作：株式会社スペクトラ

音響制作：合同会社トリプルセブンプロデュース 株式会社ノワ（音響制作協力）

【キャスト】

クラレ ロイ ロ―ド：雨宮 天

メトス クライシス：松岡 禎丞

神木 桜：小園 凌央

スズ レーヌ ロ―ド：宮崎 寿々佳

ロレア ミ ロード：能登 麻美子

リズ クライシス：月野 もあ

ミル エール：内田 彩

フルール フラ：加隈 亜衣

シャル オット：市ノ瀬 加那

高津 純也：久保 ユリカ

アロン アマス：瀬戸 麻沙美

ミリア ナターシャ：小池 理子

林 信玄：子安 光樹 他

ナレーション：桃井 はるこ

＜桃井はるこ プロフィール＞

声優、歌手、作詞作曲など多彩に活動する元祖アキバ系アーティスト。JR秋葉原駅前にある「モモーイ時計」の名前は彼女の愛称が由来である。デビュー25周年イヤーに新公式ホームページ、ファンクラブが開設されるなど、精力的に活動中。

関連リンク

桃井はるこオフィシャルサイト

https://momoiharuko.com

TVアニメ『ネコのクラちゃん 〜Ordinary days〜』公式サイト

https://s.mxtv.jp/anime/nekonokurachan/