ロックバンド・FLOWが創るアニソンロックフェス『FLOW THE FESTIVAL』が上海にて開催！2日間に渡る圧巻のロックステージのオフィシャルライブレポート到着！

日本を代表するミクスチャーロックバンド・FLOW。2年連続で日本で開催し大盛況となっているFLOWによる主催アニソンロックフェス「FLOW THE FESTIVAL」がついに国境を越えて、海外初上陸！9月26日（金）、27日（土）の2日間、中国・上海にて「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」が開催された。

海外初開催となった「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」、FLOW・DOES・BLUE ENCOUNTの3組のロックバンドが集合！ロック・音楽・アニメへの想いを満員の会場に向けて放った、2日間のオフィシャルライブレポートが到着した。

Text By えびさわなち

Photo by cheng_comb

FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025 DAY1

ロックバンドが作るアニソンロックフェス・FLOW THE FESTIVAL。2024年に日本国内で初開催し、ロックファンとアニソンファンが共に楽しむフェスとして2025年も大盛況だったこのフェスが世界へ！「FLOW THE FESTIVAL2025」に出演したBLUE ENCOUNT、DOESの出演で「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」が２日間に渡って開催された。

初の海外開催となった「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」に最初に登場したのはBLUE ENCOUNT。青い光に包まれた会場に沸くクラップの中、ライブはアニメ『15周年 コードギアス 反逆のルルーシュR2』のED「Z.E.R.O.」からスタート。エモーショナルなギターリフと力強いビートが広がるよう響き、観客は青いペンライトを揺らす。ラウドなロックンロール「HEART」の後に田邊駿一が中国語で挨拶をすると歓声が沸いた。続けてうなりをあげるギターリフにベースが重厚にビートを刻むアニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』OP「Survivor」でフロアの熱気が一層高まると、２本のギターで掻き鳴らす軽快なリフからダンサブルな「VS」、クラップに迎えられた疾風怒濤のロックチューン「DAY×DAY」とアニメ『銀魂.』OPが続き、観客は共に歌声を響かせた。アニメ『僕のヒーローアカデミア』OPの、切なさと力強さとを内包した「ポラリス」では高くあげられた腕がステージへと向けられ、人気の高さを感じさせた後には日本語に英語、中国語を交えたMCで会場を和ませた彼ら。そんなMCの後には青いペンライトの海に向けてアニメ『真・侍伝YAIBA』OPである轟くロックンロール「BLADE」を情感豊かに響かせて、また絶対、会うぞ」と約束。ラストはアニメ『ライジングインパクト』主題歌「gifted」。ダイナミックなビートで力強く掻き鳴らされる会場を歌声と共に一つにし、続くバンドへとバトンを渡した。

いきなりカウンターパンチを繰り出すようにアニメ『銀魂』の「曇天」のイントロを響かせたDOES。グルーブするビートと共に「ウォー！」と歓声があがり、フロアが揺れた。観客のクラップが軽やかなリズムと重なった「サブタレニアン・ベイビー・ブルース」に続いてアニメ『NARUTO−ナルト−疾風伝』のOP「紅蓮」が響く。唸るようなギターリフがフロアを駆け、謳うようなドラムとベースのリズムも勢いつけて会場を席捲すると、ライブは続く『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』ED「僕たちの季節」へ。焦燥感と哀愁とが同居するロックンロールナンバーに、思い思いに体を揺らすオーディエンスの姿があった。「オイ！オイ！」と日本と変わらない声に迎えられたオーセンティックなロックチューン「世界の果て」の後には、彼らと世界の共通言語とも言える『銀魂』の楽曲群へ。まずはアニメ『銀魂゜』OP「KNOW KNOW KNOW」。畳みかけるドラムのビートにエッジの効いたギターで荒々しく謳いあげると「道楽しようぜ！」の雄叫びから映画『銀魂 THE FINAL』挿入歌でダンサブルなビートで紡がれるアッパーな一曲「道楽心情」へと繋がり、会場はダンスフロアさながら観客の影が大きく揺れた。さらにアニメ『銀魂』のED「修羅」では赤く染まった会場を轟くラウドな音と鋭い歌が“上海の夜”を圧倒。ラストは『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』主題歌「バクチ・ダンサー」だ。観客は飛び跳ね、DOESのダンスナンバーを堪能。DOESのロックンロールが上海を熱くした瞬間だった。

DJシーザーのアニクラDJで熱くなったフロアにFLOWの登場がアナウンスされ大歓声が起きる。アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ R2』のOP「WORLD END」のKOHSHIの伸びやかな歌声からスタートしたFLOWのステージは、そのはじまりから「オイ！オイ！」とチャントの声が会場を包んだ。熱気を増すフロアに軽快なギターが鳴り、アニメ『サムライフラメンコ』OP「愛愛愛に撃たれてバイバイバイ」へ。ビートに同じく小刻みに腕をあげて楽しむ観客が熱気を放つ。続くアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』OPの「COLORS」ではアニメのOP映像も流れ、物語を見ていた瞬間へと上海のオーディエンスを連れていく。アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』のEDで牧歌的かつフォークロワテイストの「Alright!!!」の歌を紡ぐと、この「FLOW THE FESTIVAL」を海外でも開催することが夢だったと語るKEIGO。世界と繋がるアニソンのステージはまだまだ続く、と告げ、アニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編のOP「LOVE & JUSTICE」へ。ラウドでヘヴィなピアノメタルで観客も旋風を巻き起こすと、ド派手なメンバー紹介を挟んでアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』のOP「Sign」が響く。世界中で愛されるこの歌が国境を越えてシンガロングされる景色に胸が熱くなる。今やFLOWの代名詞でもある「GO!!!」ではウェーブと大合唱で会場を一つにすると、「FLOW THE FESTIVAL」の最初の海外公演が上海で良かったと叫ぶKEIGO。ラストはアニメ『BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS-』OP「GOLD」。オーディエンスと一体となって声をあげ、大きなジャンプでフェスのクライマックスを彩った。

「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」DAY1の最後はアニメ『ドラゴンボールZ』の主題歌にして世界中で愛される「CHA-LA HEAD-CHA-LA」を出演者全員で歌唱。病気療養中でライブに参加が叶わなかったFLOWのGOT’Sに代わるサポートベースとしてBLUE ENCOUNTの辻村勇太を迎えたスペシャル編成で鳴らす稀代の名曲をFLOW、BLUE ENCOUNT、DOES、そして会場のオーディエンスで一緒に歌声をあげ、会場全ての人たちで放った元気玉によって初日の幕を閉じた。そして「FLOW THE FESTIVAL」の初海外公演、その熱のバトンはDAY２へ！

「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」DAY2

日本のロックバンドが作るアニロックフェスが海外開催へ！日本のアニメと音楽を愛する人々の想いが結集した「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」が２日目を迎えた。主催者のFLOWをはじめ、BLUE ENCOUNTとDOESが熱いロックンロールを掻き鳴らし、アニメへの、音楽への愛を放った。

DAY1に続きトップバッターはBLUE ENCOUNT。青いペンライトの光が揺れるフロアからの大歓声に迎えられると、伸びやかなメロディが琴線に触れるアニメ『BANANA FISH』のOP「FREEDOM」の大合唱で幕を開けると、「DAY×DAY」ではクラップが響いた。１年前の中国でのライブで約束した再会をこのフェスで果たせたと話す田邊駿一に、上海の観客も歓声で応え、その歓声に続けて謳うようなベースが印象的な「Survivor」、さらに2本のギターが絡み合い疾走する「VS」とBLUE ENCOUNTらしさを詰め込んだナンバーで畳みかける。フロアとステージの熱気の応酬のようなライブは、軽快なギターリフとリズミックなビートとでグルーヴ感たっぷりに鳴らされた「バッドパラドックス」から、そのまま「ポラリス」へと突入。想いを込めた歌を、高く挙げられた手によるクラップが迎える。アニメが、音楽が好きな人が集う会場に向け「俺たちはアニメのOPやEDを歌って、みんなの好きなものの一部になれていることを誇りに思う」と言う田邊の言葉に温かな拍手が沸いた。「また絶対に帰ってくる」と約束をすると鋭い刃のようなギターのイントロが印象的な「BLADE」、そしてアニメ『あひるの空』のOP「ハミングバード」のハートフルで力強さあるロックンロールが響き、BLUE ENCOUNTの音楽は最後の瞬間まで会場を熱くしたのだった。

BLUE ENCOUNTのバトンを受け取ったDOESがステージへ。轟くロックンロールで圧倒する「道楽心情」から2日目の幕を開けたDOESのライブをペンライトの光が迎える。サムライ魂を感じさせる映画『銀魂 THE FINAL』の一曲から「こんな暑い熱い上海の季節は僕たちの季節です」という氏原ワタルの言葉に導かれる「僕たちの季節」に「オイ！オイ！」と声をあげる上海のオーディエンス。「楽しむ準備は出来ているか⁉」と英語で問いかけた氏原に歓声が応えると、続く「KNOW KNOW KNOW」では唸りをあげるギターが轟くビートと重なる荒々しいサウンドが熱を放った。疾風怒濤のビートと哀愁滲む「陽はまた昇る」の後にメンバーそれぞれが上海のライブの感想をひと言ずつ話すと、炎のように真っ赤に燃えるラウドなロックンロールナンバー「紅蓮」でフロアを紅く染め上げ、「オイ！オイ！」とフロアではチャントが沸いた。上海のロックンロール・ベイビーのジャンプと共に歌いあげた「レイジー・ベイビー」に続けて『銀魂』の楽曲のターンへ。彼らとアニメとの出会いとなった「修羅」で赤く染められたフロアからも歌声があがり、氏原の歌に重なっていくと、続けて鋭さあるギターリフとダンサブルなビートで会場をダンスフロアへと変貌させた「バクチ・ダンサー」が熱風を纏う。最後はイントロから大歓声を呼んだ「曇天」が紡ぐサムライ・ラウドロックが会場を圧倒したのだった。

大トリ・FLOWがステージへ。大歓声が会場を包む。KOHSHIの歌い出しから軽快なビートと躍動するコーラスで始まるアニメ『NARUTO-ナルト-』のOP「Re:member」でライブはスタート。眩いペンライトが揺れるフロアに続けて鳴り出したのはアタックの強いイントロが印象的なアニメ『デュラララ!!×２結』のOP「Steppin’out」だ。シンセの音が飛び交うダンサブルな一曲に「オイ！オイ！」とチャントをあげる観客が熱気を上昇させていくと、響きだしたパーカッションのリズムからアニメ『交響詩篇エウレカセブン』のOP「DAYS」へ。オープニングから名場面へと繋げられたアニメ映像がスクリーンに映し出される中、ペンライトはエウレカの髪色を思わせる緑に変わりフロアを染めた。KEIGOの流暢な中国語のMCからステージに神秘的なSEが流れてライブは「Alright!!!」へ。中世ヨーロッパを思わせるフォークロワ調のサウンドで丁寧に歌を紡いだ後には日本語で感謝の想いを届けるKEIGO。そんなコミュニケーションの後にアニメ『テイルズオブゼスティリア ザ クロス』のOP「風ノ唄」が響くと、「ウォーウォー」とイントロで声を出すオーディエンス。クラップも加わり、中国のファンとFLOWとの絆をも感じさせた。メンバー紹介を経て映画『ドラゴンボールZ 神と神』劇中歌「HERO〜希望の歌〜」が鳴りだすと「オイ！オイ！」の声が会場を震撼させる。赤く染まったフロアがテンションをヒートアップさせていくと、イントロからオーディエンスがジャンプで待ち構えた「GO!!!」では大合唱に。大きなウェーブでも一体感を生むと「２日間一緒に遊んでくれたみんな、ありがとう！」と感謝の声をあげたKEIGO。FLOWのラストソングの「GOLD」のパワフルなビートと共に大きなジャンプでフェスはアニメと音楽への愛で一つになった。

KEIGOとKOHSHIに呼びこまれ、フェスの出演者が全員ステージへ。このメンバーだから「FLOW THE FESTIVAL in SHANGHAI 2025」は叶えられたと言うと、会場から大きな拍手が送られた。前日に引き続きBLUE ENCOUNTの辻村勇太をサポートベースに迎えたスペシャル編成のFLOWと出演者たちで最後に歌うのはORANGE RANGEの「ビバ★ロック」。カバーアルバム『FLOW THE COVER〜NARUTO縛り〜』にも収録されたアニメ『NARUTO〜ナルト〜』のEDテーマをフロアのオーディエンスも共に歌い、大きなパワーを宿した歌声は上海の夜を熱くした。２日間に渡ってアニクラDJでフェスを盛り上げたDJシーザーも含め、会場のファンと記念撮影をした出演者たちの笑顔に「FLOW THE FESTIVAL」の初海外公演の達成感が浮かぶ。「また必ずやろう」との約束を刻み、フェスは幕を閉じた。

