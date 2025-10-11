俳優・土屋太鳳さんの姉で、「2019ミス・ジャパン」グランプリの経歴を持つ土屋炎伽（ほのか）さん（33）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新。チアリーダーの衣装姿を披露した。

「いつも本当にありがとうございます...！」

土屋さんは、社会人アメリカンフットボールリーグ「Xリーグ」に所属する「ブルーサンダース」（千葉県市川市）のチアリーダーとして活躍している。

インスタグラムで土屋さんは「今シーズンもいよいよ折り返し地点」といい、チアリーダーの衣装で踊る躍動感あふれる写真を投稿した。

「先週のホームタウンゲームには、変わりやすい空模様もかかわらずたくさんの方が足を運んでくださり応援を届けてくださいました」とつづり、「いつも本当にありがとうございます...！」と感謝の気持ちを述べていた。

インスタグラムに投稿された写真では、おなかがチラリとのぞく丈が短い青Tシャツと白いミニスカートのチアリーダー衣装を着用。手にポンポンを持ち、長い髪をなびかせて、笑顔で踊る姿を披露していた。

この投稿には、「めっちゃ輝いてる」「しなやかさと笑顔が最高」「相変わらず美しい」「かっこいい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられていた。