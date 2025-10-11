【写真】演技派への登竜門か…「原作・吉田修一」映画で輝いた女優たち

深奥にうごめく感情をすくい上げる物語

映画「国宝」の観客動員が1066万人を超えた。興行収入は150億円となり、邦画実写では歴代2位だという（9月24日現在）。大ヒットした理由はいろいろあるが、この作品が吉田修一の原作であることも大きな要因だろう。

1997年に作家デビューした吉田は、2002年に『パークライフ』で芥川賞を受賞。その後は純文学やエンタメ小説の枠にとらわれない多くの作品を発表し続けている。吉田作品の最大の魅力は、現代日本のリアルな状況を背景に、登場人物たちの深奥にうごめく感情をすくい上げて描いていることだ。

どの作品も高い評価を得、これまで多くの作品が映画化されているが、その中で女優が中心となるミステリー映画をピックアップした。単なる犯人探しや謎解きではない人間心理のミステリーを描いた「吉田作品」を、秋の夜長に鑑賞してはいかがだろうか。【稲森浩介/映画解説者】

真木よう子の鬼気迫る演技が心を激しく揺さぶる

〇「さよなら渓谷」（2013年）

緑豊かな渓谷の町で幼児殺害事件が起きた。容疑者として逮捕された母親の供述から、隣家の尾崎俊介（大西信満）が共犯者として浮上するが、告発したのは内縁の妻であるかなこ（真木よう子）だった。事件を取材する週刊誌記者（大森南朋）は、15年前にふたりを繋いだある衝撃的な過去にたどり着く。それは、被害者と加害者というあまりにも残酷な関係だった。なぜ、2人は共に暮らしているのか。

本作はかつて実際にあった母親による幼児殺害事件と、大学野球部の集団レイプ事件をモチーフとしている。しかし最大の見どころは、被害者としての絶望と加害者と共に生きることを選んだ女性の複雑な内面を、鬼気迫る演技で体現した真木よう子の存在だろう。ささやくような台詞の中に怒りや悲しみ、そして諦観をにじませ観る者の心を激しく揺さぶる。

その演技は高く評価され、第37回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞に輝いた。真木は公開当時、「役にのめり込みすぎて、固形物を見ると吐いてしまうほどだった」と、その壮絶な役作りを明かしている。

原作者である吉田は真木との対談で、「かな子の『私たちは幸せになろうと思って一緒にいるのじゃない』という言葉を聞いたとき『ここを目指して、僕はこの小説を書いたんだ』と思い至った」というほどこの映画を高く評価している。

そしてラストシーンは観る者によって解釈が変わる印象的な幕切れとなっている。まさしく人間の心に巣くう謎を描いた傑作といえよう。

杉咲花の新境地を開いた作品

〇「楽園」（2019年）

吉田修一の短編集「犯罪小説集」の中から「青田Y字路」と「万屋善次郎」の2編を基に、瀬々敬久監督が描いた衝撃的なサスペンス。ある地方のY字路で起きた少女失踪事件を軸に、人々の心の闇と再生を描く。

事件の直前まで行方不明になった友人と一緒にY字路にいた紡（杉咲花）は、心に深い傷を負いながら成長する。12年後、同じ場所で再び少女が姿を消し、孤独な青年・豪士（綾野剛）が容疑者として浮上。そして、限界集落で孤立を深める善次郎（佐藤浩市）もまた、狂気へと追い詰められていく。閉鎖的なコミュニティの中に潜む疑念、差別、そして同調圧力が痛烈に描かれる。

杉咲花は、癒えることのない罪悪感と喪失感を抱えながら生きる複雑な内面を、見事に表現している。徹底的にキャラクターと向き合うことで知られている杉咲だが、本作では現場でイメージしていた感情が完全に崩壊してしまうという経験をしたという。自身の演技スタイルを変え、新境地を開いた作品といえる。

ちなみに本作の重要な場所である「Y字路」は以前から注目されている言葉だ。横尾忠則はY字路をテーマにした作品を多く発表している。タモリは写真を撮りに行くほどY字路が好きで、「余韻を残して別れて行くのが良い」と発言している。

実は本作のラストでは、3人の主人公がY字路で交錯したことが描かれ、事件の真実が明らかに。まさに“余韻が残る”シーンとなっている。

深津絵里の繊細で儚げな演技の原点は

〇「悪人」（2010年）

土木作業員の清水祐一（妻夫木聡）と、紳士服量販店に勤める馬込光代（深津絵里）。偶然出会った2人は、互いの心の隙間を埋めるように惹かれ合っていく。しかし、祐一は女性会社員殺害事件の犯人だった。愛する人が殺人犯だと知った光代は、祐一と共に警察の追っ手から逃れることを決意する。

深津絵里は平凡で孤独な女性が愛によって変貌していく様を体現。国内外で絶賛され、第34回モントリオール世界映画祭で最優秀女優賞を受賞した。

深津は今年9月公開の「THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE」で、8年ぶりの映画出演が話題になった。これまでも出演本数は少ない彼女だが、凛々しさと繊細さが織りなす佇まいに多くのファンがいる。

ここで演技の原点となるスクリーンデビュー作を紐解いてみたい。当時14歳だった深津は「水原里絵」名義で「1999年の夏休み」（1988年）に出演する。舞台は山と森に囲まれた全寮制の男子校。少年役4人をすべて10代の少女が演じ、少年たちの美しさや思春期特有の感情、そしてどこか幻想的な世界観が際立つ映像だ。少年の一人を演じた深津は、涼しげな目元に寂しげな雰囲気を醸し出していて、今でもファンの語り草となっている。

9月28日に放送された「ボクらの時代」（フジテレビ）の中で深津は、「演技は初めてだったが、全く違うものになれたなら面白いなと思っていました」と当時を振り返っていた。本作は公開から30年後の2018年に再上映され、新宿の映画館では連日長蛇の列ができたという。現在はレンタルのみだが、深津ファンにはぜひ観てほしい一作だ。

信頼が崩れたときに訪れる痛みとは

〇「怒り」（2016年）

吉田作品との相性がとても良いのだろう。「国宝」を監督した李相日が「悪人」に続きメガホンをとっている。

八王子で起きた夫婦惨殺事件の犯人が整形手術で顔を変え逃亡を続ける中、千葉、東京、沖縄という3つの場所に現れた男たちが、その犯人ではないかと疑われていく様を描いた群像劇。それぞれの場所で、男たちと出会う人々の間に愛情や信頼が芽生えながらも、「信じたいけれど、疑ってしまう」という葛藤が彼らを極限状態に追い込んでいく。

3つの場所に現れる男に松山ケンイチ、綾野剛、森山未來（3人のうちだれが犯人かは最後まで明かされない）。彼らと交わる人々に渡辺謙、宮崎あおい、妻夫木聡、広瀬すずと主役級が勢ぞろいした豪華なキャストだ。その中で、宮崎あおいと広瀬すずは、それぞれが背負う痛みを繊細かつ力強く演じている。

宮崎は、千葉の漁港で父（渡辺謙）と暮らす、少し知的障害のある女性・愛子。素性も分からない田代（松山ケンイチ）と純粋な愛情を育んでいくが、田代が殺人犯ではないかという疑念が彼女の心を蝕んでいく。彼女は役作りについて、「愛子はすごくピュアで、だからこそ人の言うことを信じてしまう。その純粋さが、彼女自身を苦しめてしまうのがとても切なかった」と語っている。

本作の前年、「海街diary」（2015年）のみずみずしさで注目されたばかりの広瀬は、沖縄の高校生・泉を演じた。泉は、無人島で出会ったバックパッカーの田中（森山未來）に心を許していくが、ある痛ましい事件に巻き込まれてしまう。無垢な少女が経験する絶望と心の変化を、広瀬は凄まじい集中力で演じる。広瀬は「撮影中は本当に辛くて、役から抜け出すのが大変だった」と打ち明けている。

宮崎と広瀬はマクドナルドのCMシリーズに姉妹役で出演中。プライベートでも一緒に買い物に行く仲だということだ。

「怪演女優」松本まりかの真骨頂

〇「湖の女たち」（2024年）

本作は、琵琶湖のほとりにある介護施設で、100歳の老人が殺害されたことから始まる。若手刑事の濱中圭介（福士蒼汰）は、容疑者の1人である介護士の豊田佳代（松本まりか）を取り調べるうちに、彼女に対して歪んだ支配欲を抱き始める。佳代もその関係に抗うことなく身を委ね、2人はインモラルな関係に深く溺れていく。そこに事件の真相を追う週刊誌記者（福地桃子）の存在や、過去の薬害事件の闇が複雑に絡み合い、物語は衝撃的な結末へと向かう。

松本がブレイクしたきっかけは、2018年に放送されたテレビドラマ「ホリデイラブ〜夫婦間恋愛〜」（テレビ朝日系）。この作品で「あざとかわいい」と一躍脚光を浴びた。当時34歳でどちらかと言うと遅咲きだったが、その後の快進撃には目をみはる。

「湖の女たち」ではこれまでのイメージを覆す難役を演じきり、多くのメディアや批評家から「怪演」と絶賛された。内に秘めた闇や孤独、そして刑事との倒錯した関係性の中で見せる危うさは、観る者に強烈な印象を残す。

松本自身はインタビューで、「自分と向き合い続けて、壊れそうになったこともありました」と、その苦悩を吐露。大森立嗣監督から「頭では考えなくていいから、心で思った瞬間、思った言動をしてくれ」と言われたことで、その場で生まれる感情を大切に演じたと明かしている。この役への深い没入と覚悟が、圧巻の演技へと繋がったのだろう。

