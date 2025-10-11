為替相場まとめ１０月６日から１０月１０日の週
６日からの週は、円安が進行した。週末の自民党総裁選で高市氏が新総裁に決定したことを受け、高市氏の利上げ否定・積極財政志向が日銀の利上げ期待を後退させ、急激な円安が進行した。週初、ドル円は147円台から150円台に急騰し、その後も勢いを増して9日には一時153.22円まで上値を伸ばし、2月以来の高値水準を更新した。これに伴い、円キャリートレードの復活観測が高まり、市場では155円が次の焦点として意識され、急速な円安に対する為替介入警戒感も浮上した。クロス円も円安主導で急騰し、ユーロ円は177円台後半、ポンド円は205円台と、いずれも高値を更新した。一方、仏首相辞任報道による仏政治への不信感からユーロに下押し圧力がかかり、ユーロドルは1.15ドル台半ばへと軟化し、ポンドドルも下落するなど、ドル円の急騰と仏政治リスクが週を通じて主要なテーマとなった。また、前週から引き続き米政府機関の一部閉鎖で主要な米経済統計発表は見送られた。中国の大型連休は相場の大勢に影響しなかった。週末には、公明党が自民党との連立離脱を表明、一時円買いに反応。日本の政局が話題の中心となる週だった。ただ、週末にドル円は151円台まで一気に急落。トランプ大統領の中国に関する発言で本日の市場は不安定になった。
（６日）
東京市場は、週末の自民党総裁選で高市氏が小泉氏を破り新総裁に決定し、円売りが急速に拡大した。高市氏の利上げ否定や積極財政志向が円安材料となり、ドル円は147.47円から150.44円まで一気に上昇した。９月２５、２６日のドル高局面で抑えられていた上値も突破し、ドル高・円安が進行。日経平均も２０００円超の上昇で、円安を後押しした。クロス円も急騰し、ユーロ円は史上最高値の176.25円を記録、ポンド円は202.25円まで伸び、昨年7月以来の高値を付けた。一方、円主導でユーロドルやポンドドルは比較的落ち着いており、ユーロドルは1.17台前半を推移し、ポンドドルも1.3423から1.3458の範囲にとどまった。
ロンドン市場では、全般的にドル買いが優勢になっている。東京市場ではドル円の上昇が目立ったが、ロンドン市場ではユーロドルの下げ圧力が加わっている。仏首相辞任報道でフランス売り（株安・債券安・通貨安）の様相を呈している。組閣からわずか１日での辞任が仏政治への不信感を広げた。ユーロドルは1.17台割れから1.16台半ばへと下落。ポンドドルも1.34台後半から前半へと下押しされている。また、東京市場では高市トレードでドル円は一気に買われたが、ロンドン市場でも高値を150円台半ばへとさらに伸ばしている。ドル指数は９月２６日以来のドル高水準となっている。クロス円は上昇一服。ユーロ円は176円台乗せと過去最高値を更新したあとは、175円付近まで一時反落。ポンド円は202円台から201円台後半へと小反落。ただ、先週末からは大幅な円安水準となっている。
ＮＹ市場では、ドル円は、一時149円台に下落したものの、NY終盤に150円台に戻した。自民党総裁選で高市氏が新総裁に決定し、市場の事前シナリオ通りに円安が進行。日本株も急騰した。円安の背景には財政拡大路線への懸念があると見られるが、日本国債利回りの上昇は仏首相辞任による他国債の上昇に追随したものであり、CDS市場も落ち着いた反応を示している。序盤の下落は、日銀の利上げ観測後退が一因とされる。高市氏に近いとされる本田氏が「10月利上げは難しいが12月の可能性はある」と発言。短期金融市場では、10月末の利上げ確率は急低下し、12月利上げの確率が52%程度と見られている。ユーロドルは、仏ルコルニュ首相辞任のニュースで一時下落したが、ＮＹ時間に入り下げ幅を解消し1.17ドル台に戻した。ユーロ円は円安に支えられ176円付近で力強い動き。ポンドドルは買い戻しで1.34ドル台後半に上昇。一方、ポンド円は円安進行で202円台に急伸し、年初来高値を更新した。
