¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºå¿À¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¡££¹Æü¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡££¶£²ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Ã¾õÁ£¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼£±£²Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦£³£°£³¤òµÏ¿¤·¡¢£¹£·Ç¯¤Ëºå¿À²ÃÆþ¡£¤À¤¬¡¢£µ·î£±£°Æü¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ±¦Â¹Ã¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¡Ö¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢£·»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢£²£¹Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤¬Ç¾Î¢¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¡££±£¹£¹£¶Ç¯¥ª¥Õ¡££µÇ¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Åìµþ¤«¤é£±£°·î¤Ë´ØÀ¾¤ËÌá¤ê¡¢Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤¬Åö»þ¡È°Å¹õ»þÂå¡É¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤¿µÈÅÄµÁÃË»á¤¬»°ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ¤ËÊÖ¤êºé¤¡¢À¾Éð¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿À¶¸¶ÏÂÇî¤Î³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¼ºÇÔ¡Ä¡££±£±·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£±£²·î¡¢Èà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂçÊªÁª¼ê¤¬¤Ê¤¼ÆüËÜ¡¢¤·¤«¤âºå¿À¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¡ÖÄ¶ÂçÊª³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¼èºà¤ò»Ï¤á¡ÖÅì³¤´ß¤ÎµåÃÄ¤Ë½êÂ°¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤á¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î°ì²¡¤·¤ò·ç¤¤¤Æµ»ö²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊâÀè¤ó¤¸¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëÂ¾»æ¤¬Êó¤¸¤ë»æÌÌ¤ò¸«¤Æ»õ¤¬¤ß¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ÆþÃÄ¸ò¾Ä¤Î¼èºà¤Ë¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤ËµåÃÄ¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ëÌîºê¾¡µÁ»á¡ÊÅö»þ¤Ï¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ë¤È¾Ä³°Ã´Åö¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢£±£²·î²¼½Ü¡¢´Ø¶õ¤«¤éÅÏÊÆ¡£¥í¥¹¤Ç°ìÇñ¤·¡¢ÍâÆü¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¸ò¾Ä¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¤È¤¤¤¦Ä®¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥§¥ë¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¨¤Ã¡¢¼«Âð¤Ç¡©ÆüËÜ¤«¤é¤Î¡È¼èºàÃÄ¤´°ì¹ÔÍÍ¡É¤ÏµåÃÄ¼êÇÛ¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¡¢¤Û¤Ü´Ñ¸÷µ¤Ê¬¤ÇÈà¤ÎÂÔ¤ÄÅ¡Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¹¤¤ÉßÃÏ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡Ö¤µ¤¢¤ß¤ó¤Ê¾è¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¼ê¾·¤¤µ¤ì¤ÆÀìÍÑ¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥ÉÊÂ¤ß¤Ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¥ï¥Ë¤¬¤¤¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È¥¬¥¤¥É¤è¤í¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ëÂçÊª½õ¤Ã¿Í¡£¤è¤â¤ä¡¢ÍâÇ¯ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ï¡Ä¸ò¾Ä¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÈà¤ÎÂ©»Ò¤ÈÌîµå¤·¤ÆÍ·¤ó¤À²æ¡¹¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Þ¤µ¤é»×¤¦¡£
¡¡¿À¤Î¤ª¹ð¤²¡Ý¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¢¤ÎÅß¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡ÖÍò¤Î¤è¤¦¤Ëµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¸À¤Ã¤¿µÈÅÄµÁÃË»á¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ËÅ·¤Ë¾¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢£¶£²ºÐ¤Ï¼ã¤¹¤®¤ë¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦ÃæÂ¼ÀµÄ¾¡Ë