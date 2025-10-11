２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。

◇ ◇

１番の近本選手が日本シリーズ進出へのカギを握るとみています。特にＣＳファイナルＳ初戦の初回、第１打席。そこでパーンっとヒットを打てれば、チームとして流れをつかめると思います。

ファーストＳを勝ち上がったチームは勢いに乗って甲子園に乗り込んで、捨て身でぶつかってくるでしょう。だからこそ、最初が大切です。近本がいきなりプレッシャーを与えられれば、優位に進められると思います。

レギュラーシーズンで森下や佐藤輝が打点を稼げたのは、近本や中野の出塁があったから。初回からシーズンのような攻撃ができれば、阪神が主導権を握れるでしょう。

野手は２日の今季最終戦からＣＳファイナルＳまで時間が空くことで、調整は難しい部分があると思います。ただ、今の選手は２０２３年にＣＳを勝ち抜いた経験があります。どういうふうに調整していけばいいか分かっているはずです。近本選手は７試合連続安打でシーズンを終えて、いいイメージもあるだろうし、試合間隔は心配しなくていいと思います。

相手はＤｅＮＡか巨人。ＤｅＮＡは去年、日本一になった経験や、退任する三浦監督に使ってもらった選手も多いだろうから不気味ですね。ただ、どちらが来ても戦力は阪神の方が上。チームを引っ張ってきた近本が力を発揮して、がっぷり四つで組めば勝てます。