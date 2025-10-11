２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。

◇ ◇

今季の阪神は２位以下に大差をつける独走でリーグ制覇を果たした。ＤｅＮＡ、巨人と比べても戦力は頭一つ抜けている。ＣＳファイナルＳで初戦を取れば、一気に突破まで突き進むこともあるのではないか。

ＣＳの制度上、２、３位の球団は優勝球団からどれだけレギュラーシーズンで離されていようと、遠慮なく勝ち抜きにかかればいい。ただ、今季のように１３ゲーム、１５ゲームも離れていたら実際のところ、ＤｅＮＡ、巨人の選手たちも心のどこかにひっかかりがあると思う。

だからこそ、阪神にとっては初戦が大事だ。力通りの試合をして勝てば、「やっぱり阪神は強い」と、相手の気持ちが早々に折れることもあるだろう。初戦をとって、メンタル面で優位に立ちたい。

近本、中野、森下、佐藤輝、大山に坂本という軸がしっかりしている野手陣に心配はいらない。少々安打が出なくても四球をとれるし、足を絡めた攻撃もできる。本拠地甲子園でファンの大声援を受けながら、普段通りの野球をやれれば、おのずと結果は付いてくる。