もつ鍋、おいもシェイク...楽天市場のリアルイベント「楽天食いしん坊祭」をレポート《13日まで》

楽天市場のリアルグルメイベント「楽天食いしん坊祭」が、2025年10月10日から13日まで開催されています。

楽天市場の人気グルメが楽しめるほか、「お買いものパンダ」のコラボ商品もあります。

同イベントを取材した筆者が、注目商品を紹介します。

昨年の人気メニューを試食

まずは、昨年の「楽天食いしん坊祭」で一番人気だった「博多もつ鍋黄金屋（KOGANEYA）」。

筆者は王道の「カップもつ鍋（醤油）」（1000円）を食べました。キレのあるあっさりとした醤油スープ、とろける食感の国産牛もつが相性抜群でした。スープが美味しくて、余裕で全部飲みきれました。

「醤油」と同様に人気の「うま辛」は味噌ベースでピリっとした辛さがあります。店舗のスタッフによると、辛さが苦手な人でも食べやすい辛さとのことです。

ごまと唐辛子はセルフで足す仕様なので、好みの量を入れて楽しんでください。

また、大阪会場で人気だった「俺の生きる道」が東京会場にも出店しています。二郎系ラーメンが好きな人はぜひ足を運んでみて。

スイーツ系の注目は、昨年のイベントで1000杯以上を販売した「おいもや」の"飲む焼き芋"。筆者は店舗おすすめの「キャラメル焼き芋シェイク」（700円）を注文しました。

お芋の風味がかなりしっかりしていて、甘さも濃厚です。トッピングのおいもチップスはドリンクが埋もれる前に食べるのがおすすめです。

お買い物パンダ好きにおすすめ！

また、今回のイベントでは、「お買いものパンダ！蒸しまんじゅう」の販売もあります。創業1349年、日本三大饅頭の「塩瀬総本家」と楽天がコラボした商品です。

1個324円。蒸したてはほかほかあつあつ、あんがたっぷり入っています。品のよい甘さで食べやすく、パンダの焼き印が可愛らしいです。

コラボ商品は楽天市場でも、10月17日9時59分まで販売されています。一口サイズの9個入で、価格は2582円（送料込）です。イベントに行けない人は通販でゲットして。

そして、楽天グループの公式キャラクター「お買いものパンダ」のブースもあります。12日には「お買いものパンダ」が遊びにくるので、会えるかもしれませんよ。時間は11時、13時、15時、16時、17時の5回です。各回20分ほど滞在します。

東京会場の場所は、代々木公園イベント広場「第16回 九州観光・物産フェアin 代々木2025」内の一区画（渋谷区神南2丁目3）です。

開催時間は10時から20時まで。最終日のみ19時までです。

また、同イベントでの販売はキャッシュレス決済です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）