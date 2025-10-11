道端アンジェリカ、5歳迎えた次男の盛大な誕生日パーティーを披露「兄弟でイケメン」「2人して大きくなったなぁ」
モデルの道端アンジェリカ（39）が9日、自身のインスタグラムを更新。5歳迎えた次男の盛大な誕生日パーティーの様子を公開した。
【写真】「兄弟でイケメン」5歳迎えた次男の盛大な誕生日パーティーを披露した道端アンジェリカ
アンジェリカは「Happy birthday to my little boy」と書き出し、豪華な誕生日パーティーの様子を収めた写真を複数枚投稿。「今年は大好きなsaja boysに囲まれてとっても嬉しそうだった たくさんのお友達に感謝だね」とパーティーに駆けつけた多くの友人たちに囲まれ、うれしそうな愛息子の姿を披露した。
また、家族4人の集合写真もアップし、「5歳もリアムちゃんらしくいつもニコニコ楽しく過ごしてね」と愛情たっぷりにつづっている。
コメント欄には「おめでとうございます」「兄弟でイケメン」「ちょーかわいい」「2人して大きくなったなぁ」など祝福の声が寄せられている。
道端は17年12月、韓国国籍の一般男性との結婚を発表。18年7月に第1子男児出産を報告、20年10月に第2子男児出産を報告した。21年11月に離婚が成立。23年2月に一般男性との再婚を発表した。
