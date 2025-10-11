２年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、１５日から甲子園で始まるＣＳファイナルＳに臨む。対戦相手はＤｅＮＡか巨人か未定だが、２０２３年以来となる日本シリーズ進出へ重要となるポイントとは−。本紙評論家が関門突破を占う。最終回は「打者編」。

◇ ◇

中野がシーズン中と同様につなぐことができるか、塁をにぎわすことができるか否かで、チームの得点力は大きく変わってくるとみています。

日本一になった２年前は２番打者として機能していました。ですが昨年は中野が機能しなかったことがリーグ優勝を逃す一因になりました。そして今年、塁に出ることを意識して取り組んだ結果、一昨年のように２番打者として機能し、リーグ優勝に大きく貢献しました。

近本、森下、佐藤輝、大山は、安定した働きをしてるんですよ、これまで。５人の中で中野だけが良かったり、悪かったりという波が大きかったんですね。短期決戦でもありますので、中野がシーズン中と同じような働きを見せることができるかが、勝敗の鍵を握るとみています。

投手陣に関しては、何の心配もしていません。先発陣も救援陣もあれだけのメンバーがそろっているんですから。仮に誰かが悪くても、誰かがそれを補えるだけの戦力が整っています。勝ち抜く鍵は打線。特に中野だとみています。