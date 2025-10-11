豆からコーヒーを楽しむなら自動真空キャニスターで手軽に鮮度キープがオススメ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
開封後のコーヒー豆は酸化により日が経つほど風味が落ちてしまいます。お気に入りの豆を選んでも最後の一杯まで挽きたてのおいしさを楽しめないのはもったいないですよね。
その対策には真空保存容器が有効ですが、今回はその中からmachi-yaで先行セール中の「SHELBRUスマートキャニスター2.0」を借りて試してみました。ポイントはワンプッシュ15秒で真空化が完了し、開け閉め回数にもよりますが最長6ヶ月間も鮮度を保てるという点。
実際の使用感や味変化の感想も含めて参考にしてみてください。
たっぷり保存できる
こちらが「SHELBRUスマートキャニスター2.0」。蓋部分に電動ポンプが内蔵されており、簡単に真空維持ができるキャニスター。デザインはシンプルでキッチンでもすっきり佇んでくれるでしょう。
素材は耐熱・硬質ガラスとも呼ばれるホウケイ酸ガラス。ニオイ移りや傷に強いのが特長。
充電はUSB‑Cにて。約1,500mAhバッテリーで約330回の真空化が可能とのこと。1日に使う頻度にもよりますが、おおよそ2-3ヶ月に1回ぐらいの充電でよさそうですね。
収納力はコーヒー豆で約300g。市販の豆は200gパッケージが多いので十分余裕を持って収まります。
使い方は簡単で中身を入れたら蓋を閉じて中央のスイッチをプッシュするだけ。あとは自動で真空化され、蓋を開けない限り真空を維持してくれる仕組み。
真空パワーを検証してみた
コーヒー豆だと真空状態が分かりにくいので、マシュマロで見える化実験をしてみました。
空気が抜けて容器内の圧力が下がるのでどんどん膨張していきます。山の上でポテチの袋がパンパンになるのと同じですね。
真空を解除するとマシュマロも復元。容器内の圧力変化がしっかり確認できました。
コーヒー以外ではナッツ・シリアル・ドライフルーツなどにも利用可能ですが、液体を含むものは故障に繋がるのでご注意を。
コーヒーの新鮮さが長く続く
最後に「SHELBRUスマートキャニスター2.0」で1週間ほど保存した豆で淹れたところ、お湯を注いだ瞬間にしっかり香りも立ち、ガス抜けが抑制されたことで味や抽出の再現性が上がったように感じます。
もちろんコーヒーの味は淹れる技術にも左右されますが、根本の豆の風味がワンプッシュで保てる手軽さはドリップユーザーには助かると思いますよ。
Source: machi-ya
本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。