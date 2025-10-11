相葉雅紀『相葉モータース』第2弾で300キロの過酷ツーリング旅！「ゴールがみえない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月11日22時から日本テレビにて、バイク好きの相葉雅紀がバイク旅をする『相葉モータース』の第2弾が放送される。

■今回は飛騨高山から京都を目指す

「嵐にしやがれ」のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに日本を巡るバイク旅へ。旅の道中はすべて相葉と小峠におまかせ。スタート地点とゴール地点のみが決められた気ままなツーリング旅だ。

今回は、飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅。はたしてゴールにたどり着けるのか!? 番組では、事前に旅のプランを決める様子からふたりならではの道中を追いかける。

前回、5月に放送された『相葉モータース』では、善光寺から金沢を目指す230キロの旅ということでスタートしたが、結果は富山まで、166キロで断念した。

そんななか、今回の旅は、「飛騨高山から京都を目指す300キロ」と発表。ふたりは驚愕とともに「足し算ができない!?」と、スタッフに不満をもらすひと幕も。

そして300キロ走破を目標に、朝7時30分に高山市から今回のバイク旅はスタート。前回の反省をいかし、今回はふたりとも防寒具をそろえてのぞむものの、スタートして数キロですぐに寒さがおそってきた。まだ暖かい9月とはいえバイカーならではの予想せぬ防寒トラブルに見舞われ、急遽防寒具をそろえに立ち寄りも。

「ゴールがみえない」と不安を口にしながらも、とにかく300キロ走破を目指して、プチ休憩のみ散策なし、でひたすら絶景を走り続けるふたり。半分を超えて、190キロを走ったところで琵琶湖にたどり着く。疲れたふたりを癒やす今回の旅最大の絶景を見て、落ち着きを取り戻すふたり。

10時間を超える長距離走行に手の疲れも出てくるが、相葉と小峠はなんとか耐えながら京都を目指す。バイクに乗らないスタッフが考えてしまった300キロの過酷ツーリング。はたしてゴールにたどり着くことができるのか。

なお、TVer、Huluでは、地上波放送後より見逃し配信が実施される。

■番組情報

日本テレビ『相葉モータース』

10/11（土）22:00～22:54

※TVer、Huluにて地上波放送後より見逃し配信

出演者：相葉雅紀、小峠英二

■関連リンク

『相葉モータース』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/aibamotors/

