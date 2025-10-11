中村ゆり、人生は“トライアンドエラー”の繰り返し 遺品整理テーマのドラマ出演で感じた人間の幸せの本質【インタビュー】
俳優の草なぎ剛が主演を務める10月13日スタートのカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）に出演する俳優の中村ゆりが、このほど、都内で行われたドラマの合同取材会に出席。遺品整理をテーマにした本作への思いを語った。
【写真】「天使が海に降臨してますやん…」海をバックに美脚ショットを披露した中村ゆり
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。中村はそんな鳥飼に次第に惹かれていく御厨真琴を演じる。
――脚本を読んで、撮影を通じて感じている作品に対する思いを教えてください。
登場人物に繊細に寄り添った脚本。遺品整理を依頼される側も、整理する側も、それぞれがいろんな人生を抱えている。どれだけ歳を重ねてもいろんなことを学びながら、軌道修正しながら、自分を見つめていく。そういった人間の繊細な日々が描かれた作品になると思います。
――自身の役柄について教えてください。
私の役は、自分の家庭環境など、自分自身の中でマイナスな要素を抱えながらも、幸せになりたくて一生懸命に生きている女性。でもとても不器用な人。自分の軸をまだ見つけられてない中で、（草なぎ演じる）樹さんという人に出会って、本当の自分にとっての幸せは何なのかっていうものと向き合ったりとか、成長したりする役なのだと感じています。
――遺品整理がテーマですが、この物語を通じて死ぬこと、生きることについて考えたことがあれば教えてください。
遺品整理という職業を知って思ったのは、人間がお金のような物質的なもの以上に、もっとすごくシンプルなことを幸せとして求めているのではないかということです。死を意識することによって、幸せとか寂しさとかがすごくシンプルになる。この作品の登場人物を通じても思います。遺品整理って、言葉なき言葉というか、人に優しさとか、幸せを、仕事を通じて伝えられるのだなと思いました。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
人はどれだけ人生を重ねても、トライしてエラーしての繰り返し。自分を振り返っても、たくさん恥ずかしい思いをしながら、立ち直って一生懸命生きてきました。この作品の登場人物もみんな同じ。良い人生を歩むために、もがきながら進んでいく人たちの人生ドラマだと思うので、何度失敗しても頑張っていけるんだっていうところを感じ取ってもらえたらうれしいです。
【写真】「天使が海に降臨してますやん…」海をバックに美脚ショットを披露した中村ゆり
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。中村はそんな鳥飼に次第に惹かれていく御厨真琴を演じる。
登場人物に繊細に寄り添った脚本。遺品整理を依頼される側も、整理する側も、それぞれがいろんな人生を抱えている。どれだけ歳を重ねてもいろんなことを学びながら、軌道修正しながら、自分を見つめていく。そういった人間の繊細な日々が描かれた作品になると思います。
――自身の役柄について教えてください。
私の役は、自分の家庭環境など、自分自身の中でマイナスな要素を抱えながらも、幸せになりたくて一生懸命に生きている女性。でもとても不器用な人。自分の軸をまだ見つけられてない中で、（草なぎ演じる）樹さんという人に出会って、本当の自分にとっての幸せは何なのかっていうものと向き合ったりとか、成長したりする役なのだと感じています。
――遺品整理がテーマですが、この物語を通じて死ぬこと、生きることについて考えたことがあれば教えてください。
遺品整理という職業を知って思ったのは、人間がお金のような物質的なもの以上に、もっとすごくシンプルなことを幸せとして求めているのではないかということです。死を意識することによって、幸せとか寂しさとかがすごくシンプルになる。この作品の登場人物を通じても思います。遺品整理って、言葉なき言葉というか、人に優しさとか、幸せを、仕事を通じて伝えられるのだなと思いました。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
人はどれだけ人生を重ねても、トライしてエラーしての繰り返し。自分を振り返っても、たくさん恥ずかしい思いをしながら、立ち直って一生懸命生きてきました。この作品の登場人物もみんな同じ。良い人生を歩むために、もがきながら進んでいく人たちの人生ドラマだと思うので、何度失敗しても頑張っていけるんだっていうところを感じ取ってもらえたらうれしいです。