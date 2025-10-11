ËÜÊÂ·ò»Ê¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¤ÎÊì¤ÎÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¸«¡¡Æ±µïÃæ¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¤Ç°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¡Ö¤â¤¦1Æü¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÊÂ·ò¼£¡Ê61¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë3»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¡£´Ý»³¤ÎÊì¤Î´íµ¡¤òËÜÊÂ¤¬µß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ý»³·ËÎ¤Æà¤½¤Ã¤¯¤ê¡×ËÜÊÂ·ò¼£¤¬¸ø³«¤·¤¿2ºÐÄ¹½÷¤Î¶á±Æ
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö½ª³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£½ª³è¥é¥¤¥Õ¥±¥¢¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤ÎºâÁ°Ä¾¸«¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Î¿Ê²½ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡É¤ò»È¤¤¡¢¼ÂÊì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤Ïº£²ó¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤È¯¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÍÑÀ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÊì¤¬È¾Ç¯Á°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÏÄÌ±¡À¸³è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊì¤¬¡Ë½ñ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜÊÂ¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ç¾¹¼ºÉÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤êÆ±¤¸¹ÔÆ°·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Ç¾¤Ë°ÛÊÑ¤¢¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¡ÊÉÂ±¡¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1Æü¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¡×¤È´Ý»³¤ÎÊì¤Î´íµ¡¤ò¡¢´Ö°ìÈ±¤Çµß¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÂ¤È´Ý»³¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
