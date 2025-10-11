万博の公式データ 公表された主な契約相手の社名・価格…36件【一覧】
大阪・関西万博が、13日に閉幕を迎える。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、4月13日の開幕から184日間にわたり、大阪・夢洲で開催された国際的な祭りを、公表データで振り返る。
【画像】データで見る…大阪・関西万博の各地域来場比率
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
運営費の支出として1160億円を計上した上で、今後の精査によって最大50億円少なくなる可能性があるとした。対して収入では、計画値1160億円から約230億円上回る見込みだとした。これを踏まえると、約230億円〜280億円の運営黒字となる。
資料では、主な契約案件の相手・価格も掲載された。以下、一覧の通り。
■主な契約案件
（1）令和6年度補正2025年国際博覧会事業費（大阪･関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 1,420,068,000円（税込）
・契約日 2025年2月27日
・契約期間 2025年2月27日〜2026年3月31日
（2）2025年日本国際博覧会ゲート前チケット引換所実施計画策定･実施運営業務（変更契約）
・契約の相手方 株式会社ステージ
・契約金額 387,291,960円（税込）
・変更金額（増額） 119,484,200円（税込）
・契約日 2025年3月7日
・契約期間 2024年12月6日〜2025年10月31日
（3）令和6年度補正大阪・関西万博政府開催準備事業（途上国出展支援事業） （受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 8,398,126,999円（税込）
・契約日 2025年3月18日
・契約期間 2025年3月18日〜2026年3月31日
（4）夢洲障がい者用駐車場用地の一時使用土地転貸借契約（2025年度）
・契約の相手方 株式会社大林組
・契約金額 112,854,800円（税込）
・契約日 2025年3月28日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年2月28日
（5）令和七年大阪・関西万博国際機関関係者訪日支援事業
・契約の相手方 株式会社JTB
・契約金額 129,986,271円（税込）
・契約日 2025年3月31日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（6）ICT-PF 構築における2025年4月〜2025年10月の外部人員の派遣契約
・契約の相手方 アクセンチュア株式会社
・契約金額 130,522,700円（税込）
・契約日 2025年3月31日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年10月31日
（7）公益社団法人2025年日本国際博覧会協会ESMS構築支援業務（その五）
・契約の相手方 EY新日本有限責任監査法人
・契約金額 109,450,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年4月30日
（8）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」広報・催事・バーチャルパビリオン企画制作等業務
・契約の相手方 大日本印刷株式会社
・契約金額 383,701,744円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（9）令和6年度当初2025年国際博覧会事業費（大阪･関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 200,000,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（10）テーマ事業「いのちを拡げる」展示等制作及び総合監理業務（石黒館）
・契約の相手方 石黒 浩
・契約金額 259,428,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年12月31日
（11）テーマ事業「いのちを高める」展示等制作及び総合監理業務（中島館）
・契約の相手方 株式会社steAm
・契約金額 261,439,886円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（12）令和6年度補正資源自律経済加速関係主体連携促進事業費（大阪・関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 4,380,010,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（13）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」施設運営事業（バイオガス発電プラント運転管理等）
・契約の相手方 カナデビア株式会社
・契約金額 121,715,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（14）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」展示制作・施工等業務及び運営実施業務（展示・運営）
・契約の相手方 日本館展示等コンソーシアム共同企業体
・契約金額 4,255,297,112円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（15）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」展示制作・施工等業務及び運営実施業務（維持管理）
・契約の相手方 日本館展示等コンソーシアム共同企業体
・契約金額 190,096,464円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（16）2025年度 途上国支援対象国のPR 施策業務
・契約の相手方 途上国支援対象国のPR 施策業務共同企業体
・契約金額 1,976,449,596円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（17）2025年日本国際博覧会 サステナドーム実施製作・運営管理業務（実施運営業務）
・契約の相手方 大日本印刷株式会社
・契約金額 151,800,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（18）2025年度途上国支援対象タイプC 共同館の展示内外装施工保守・撤去及び運営業務
・契約の相手方 途上国支援対象タイプC 共同館共同企業体
・契約金額 3,172,577,799円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（19）2025年日本国際博覧会公式参加者宿舎用賃貸家具家電供給業務委託（2025年度）
・契約の相手方 ユナイトサービス・リアルゲート共同事業体（代表構成員：ユナイトサービス株式会社）
・契約金額 149,269,744円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年12月15日
（20）2025年日本国際博覧会協会公式撮影（ムービーカメラ）および公式記録映像集の制作（2025年度契約分）
・契約の相手方 NEP・東通インフィニティー共同企業体（代表構成員：株式会社NHKエンタープライズ近畿総支社）
・契約金額 142,000,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（21）2025年日本国際博覧会OOH等による入場チケット広報・プロモーション業務（2025年度）（第二期）
・契約の相手方 Jコミ・jeki・JTA共同企業体（代表構成員：株式会社JR西日本コミュニケーションズ）
・契約金額 224,500,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（22）夢洲駅駅前施設警備業務に関する協定書
・契約の相手方 大阪市高速電気軌道株式会社
・契約金額 127,421,800円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2025年4月4日〜2025年10月13日
（23）2025年日本国際博覧会ゲート警備実施業務（概算契約）（変更契約）
・契約の相手方 2025年日本国際博覧会ゲート警備共同企業体
・契約金額 6,844,574,000円（税込）
・変更金額（増額） 299,574,000円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2024年3月29日〜2025年10月13日
（24）2025年日本国際博覧会会場警備実施業務（変更契約）
・契約の相手方 2025年日本国際博覧会会場警備共同企業体
・契約金額 6,173,417,320円（税込）
・変更金額（増額） 817,155,108円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2024年3月29日〜2025年10月13日
（25）プロジェクトマネジメント支援業務（その六）
・契約の相手方 山下PMC・阪急コンストラクション･マネジメント株式会社共同企業体（代表構成員：株式会社山下PMC）
・契約金額 275,440,000円（税込）
・契約日 2025年4月21日
・契約期間 2025年4月21日〜2026年3月19日
（26）2025年日本国際博覧会万博アプリ・万博ポータル開発保守運用業務（開発業務）（変更契約）
・契約の相手方 株式会社FIXER
・契約金額 803,594,000円（税込）
・変更金額（増額） 121,000,000円（税込）
・契約日 2025年5月7日
・契約期間 2023年8月8日〜2025年12月31日
（27）2025年日本国際博覧会施設整備事業PW南東工区（工事請負）（変更契約）
・契約の相手方 清水・東急・村本・青木あすなろ共同企業体
・契約金額 26,528,357,900円（税込）
・変更金額（増額） 158,552,900円（税込）
・契約日 2025年5月29日
・契約期間 2023年4月19日〜2025年5月30日
（28）2025年日本国際博覧会来場者サービス実施計画策定・実施運営業務委託（変更契約）
・契約の相手方 TSP太陽･TOPPAN共同企業体
・契約金額 6,760,220,352円（税込）
・変更金額（増額） 114,312,000円（税込）
・契約日 2025年6月4日
・契約期間 2024年1月9日〜2025年12月22日
（29）大阪・関西万博総合コンタクトセンター業務委託
・契約の相手方 株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS
・契約金額 168,190,000円（税込）
・契約日 2025年6月15日
・契約期間 2025年6月15日〜2025年10月13日
（30）2025年日本国際博覧会万博IDユーザ対応業務委託（第3期）（変更契約）
・契約の相手方 株式会社NTTマーケティングアクトProCX
・契約金額 230,853,810円（税込）
・変更金額（増額） 138,453,810円（税込）
・契約日 2025年6月30日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月14日
（31）2025年日本国際博覧会来場者サービス実施計画策定･実施運営業務（変更契約）
・契約の相手方 TSP太陽･TOPPAN共同企業体
・契約金額 6,901,311,445円（税込）
・変更金額（増額） 141,091,093円（税込）
・契約日 2025年7月14日
・契約期間 2024年1月9日〜2025年12月22日
（32）2025年日本国際博覧会閉会式に係る実施計画作成及び管理運営委託業務（変更契約）
・契約の相手方 博報堂グループ共同企業体（代表構成員：株式会社博報堂プロダクツ関西支社）
・契約金額 199,788,600円（税込）
・変更金額（増額） 159,808,000円（税込）
・契約日 2025年8月2日
・契約期間 2025年7月4日〜2025年11月28日
（33）入場券販売関連システムサービス提供業務委託契約（4回目）（変更契約）
・契約の相手方 ぴあ・GF・JCD共同企業体
・契約金額 4,374,884,600円（税込）
・変更金額（増額） 121,925,000円（税込）
・契約日 2025年8月4日
・契約期間 2022年5月20日〜2025年12月31日
（34）2025年日本国際博覧会夢洲会場南東埋立地舗装等撤去工事
・契約の相手方 株式会社今重興産
・契約金額 116,383,300円（税込）
・契約日 2025年7月28日
・契約期間 2025年7月28日〜2026年2月28日
（35）2025年日本国際博覧会 会期後の建材／設備機器等 リユースマッチング事業におけるリユースマッチング解体等業務（概算契約）
・契約の相手方 株式会社SMART
・契約金額 148,500,000円（税込）
・契約日 2025年8月19日
・契約期間 2025年8月19日〜2026年3月31日
（36）2025年日本国際博覧会施設整備事業PW北東工区（解体撤去）（変更契約）
・契約の相手方 大林組･大鉄工業･TSUCHIYA共同企業体･株式会社安井建築設計事務所
・契約金額 1,857,854,900円（税込）
・変更金額（増額） 403,590,000円（税込）
・契約日 2025年8月25日
・契約期間 2025年10月20日〜2027年2月28日
【画像】データで見る…大阪・関西万博の各地域来場比率
2025年日本国際博覧会協会（万博協会）は10月7日、臨時理事会を開き、会議資料を公式サイトに掲載した。
運営費の支出として1160億円を計上した上で、今後の精査によって最大50億円少なくなる可能性があるとした。対して収入では、計画値1160億円から約230億円上回る見込みだとした。これを踏まえると、約230億円〜280億円の運営黒字となる。
■主な契約案件
（1）令和6年度補正2025年国際博覧会事業費（大阪･関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 1,420,068,000円（税込）
・契約日 2025年2月27日
・契約期間 2025年2月27日〜2026年3月31日
（2）2025年日本国際博覧会ゲート前チケット引換所実施計画策定･実施運営業務（変更契約）
・契約の相手方 株式会社ステージ
・契約金額 387,291,960円（税込）
・変更金額（増額） 119,484,200円（税込）
・契約日 2025年3月7日
・契約期間 2024年12月6日〜2025年10月31日
（3）令和6年度補正大阪・関西万博政府開催準備事業（途上国出展支援事業） （受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 8,398,126,999円（税込）
・契約日 2025年3月18日
・契約期間 2025年3月18日〜2026年3月31日
（4）夢洲障がい者用駐車場用地の一時使用土地転貸借契約（2025年度）
・契約の相手方 株式会社大林組
・契約金額 112,854,800円（税込）
・契約日 2025年3月28日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年2月28日
（5）令和七年大阪・関西万博国際機関関係者訪日支援事業
・契約の相手方 株式会社JTB
・契約金額 129,986,271円（税込）
・契約日 2025年3月31日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（6）ICT-PF 構築における2025年4月〜2025年10月の外部人員の派遣契約
・契約の相手方 アクセンチュア株式会社
・契約金額 130,522,700円（税込）
・契約日 2025年3月31日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年10月31日
（7）公益社団法人2025年日本国際博覧会協会ESMS構築支援業務（その五）
・契約の相手方 EY新日本有限責任監査法人
・契約金額 109,450,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年4月30日
（8）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」広報・催事・バーチャルパビリオン企画制作等業務
・契約の相手方 大日本印刷株式会社
・契約金額 383,701,744円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（9）令和6年度当初2025年国際博覧会事業費（大阪･関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 200,000,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（10）テーマ事業「いのちを拡げる」展示等制作及び総合監理業務（石黒館）
・契約の相手方 石黒 浩
・契約金額 259,428,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年12月31日
（11）テーマ事業「いのちを高める」展示等制作及び総合監理業務（中島館）
・契約の相手方 株式会社steAm
・契約金額 261,439,886円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（12）令和6年度補正資源自律経済加速関係主体連携促進事業費（大阪・関西万博日本政府出展事業）（受託契約）
・契約の相手方 経済産業省
・契約金額 4,380,010,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（13）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」施設運営事業（バイオガス発電プラント運転管理等）
・契約の相手方 カナデビア株式会社
・契約金額 121,715,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（14）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」展示制作・施工等業務及び運営実施業務（展示・運営）
・契約の相手方 日本館展示等コンソーシアム共同企業体
・契約金額 4,255,297,112円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（15）令和7年度2025年日本国際博覧会「日本政府館」展示制作・施工等業務及び運営実施業務（維持管理）
・契約の相手方 日本館展示等コンソーシアム共同企業体
・契約金額 190,096,464円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（16）2025年度 途上国支援対象国のPR 施策業務
・契約の相手方 途上国支援対象国のPR 施策業務共同企業体
・契約金額 1,976,449,596円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（17）2025年日本国際博覧会 サステナドーム実施製作・運営管理業務（実施運営業務）
・契約の相手方 大日本印刷株式会社
・契約金額 151,800,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（18）2025年度途上国支援対象タイプC 共同館の展示内外装施工保守・撤去及び運営業務
・契約の相手方 途上国支援対象タイプC 共同館共同企業体
・契約金額 3,172,577,799円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（19）2025年日本国際博覧会公式参加者宿舎用賃貸家具家電供給業務委託（2025年度）
・契約の相手方 ユナイトサービス・リアルゲート共同事業体（代表構成員：ユナイトサービス株式会社）
・契約金額 149,269,744円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年12月15日
（20）2025年日本国際博覧会協会公式撮影（ムービーカメラ）および公式記録映像集の制作（2025年度契約分）
・契約の相手方 NEP・東通インフィニティー共同企業体（代表構成員：株式会社NHKエンタープライズ近畿総支社）
・契約金額 142,000,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2026年3月31日
（21）2025年日本国際博覧会OOH等による入場チケット広報・プロモーション業務（2025年度）（第二期）
・契約の相手方 Jコミ・jeki・JTA共同企業体（代表構成員：株式会社JR西日本コミュニケーションズ）
・契約金額 224,500,000円（税込）
・契約日 2025年4月1日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月30日
（22）夢洲駅駅前施設警備業務に関する協定書
・契約の相手方 大阪市高速電気軌道株式会社
・契約金額 127,421,800円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2025年4月4日〜2025年10月13日
（23）2025年日本国際博覧会ゲート警備実施業務（概算契約）（変更契約）
・契約の相手方 2025年日本国際博覧会ゲート警備共同企業体
・契約金額 6,844,574,000円（税込）
・変更金額（増額） 299,574,000円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2024年3月29日〜2025年10月13日
（24）2025年日本国際博覧会会場警備実施業務（変更契約）
・契約の相手方 2025年日本国際博覧会会場警備共同企業体
・契約金額 6,173,417,320円（税込）
・変更金額（増額） 817,155,108円（税込）
・契約日 2025年4月2日
・契約期間 2024年3月29日〜2025年10月13日
（25）プロジェクトマネジメント支援業務（その六）
・契約の相手方 山下PMC・阪急コンストラクション･マネジメント株式会社共同企業体（代表構成員：株式会社山下PMC）
・契約金額 275,440,000円（税込）
・契約日 2025年4月21日
・契約期間 2025年4月21日〜2026年3月19日
（26）2025年日本国際博覧会万博アプリ・万博ポータル開発保守運用業務（開発業務）（変更契約）
・契約の相手方 株式会社FIXER
・契約金額 803,594,000円（税込）
・変更金額（増額） 121,000,000円（税込）
・契約日 2025年5月7日
・契約期間 2023年8月8日〜2025年12月31日
（27）2025年日本国際博覧会施設整備事業PW南東工区（工事請負）（変更契約）
・契約の相手方 清水・東急・村本・青木あすなろ共同企業体
・契約金額 26,528,357,900円（税込）
・変更金額（増額） 158,552,900円（税込）
・契約日 2025年5月29日
・契約期間 2023年4月19日〜2025年5月30日
（28）2025年日本国際博覧会来場者サービス実施計画策定・実施運営業務委託（変更契約）
・契約の相手方 TSP太陽･TOPPAN共同企業体
・契約金額 6,760,220,352円（税込）
・変更金額（増額） 114,312,000円（税込）
・契約日 2025年6月4日
・契約期間 2024年1月9日〜2025年12月22日
（29）大阪・関西万博総合コンタクトセンター業務委託
・契約の相手方 株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS
・契約金額 168,190,000円（税込）
・契約日 2025年6月15日
・契約期間 2025年6月15日〜2025年10月13日
（30）2025年日本国際博覧会万博IDユーザ対応業務委託（第3期）（変更契約）
・契約の相手方 株式会社NTTマーケティングアクトProCX
・契約金額 230,853,810円（税込）
・変更金額（増額） 138,453,810円（税込）
・契約日 2025年6月30日
・契約期間 2025年4月1日〜2025年11月14日
（31）2025年日本国際博覧会来場者サービス実施計画策定･実施運営業務（変更契約）
・契約の相手方 TSP太陽･TOPPAN共同企業体
・契約金額 6,901,311,445円（税込）
・変更金額（増額） 141,091,093円（税込）
・契約日 2025年7月14日
・契約期間 2024年1月9日〜2025年12月22日
（32）2025年日本国際博覧会閉会式に係る実施計画作成及び管理運営委託業務（変更契約）
・契約の相手方 博報堂グループ共同企業体（代表構成員：株式会社博報堂プロダクツ関西支社）
・契約金額 199,788,600円（税込）
・変更金額（増額） 159,808,000円（税込）
・契約日 2025年8月2日
・契約期間 2025年7月4日〜2025年11月28日
（33）入場券販売関連システムサービス提供業務委託契約（4回目）（変更契約）
・契約の相手方 ぴあ・GF・JCD共同企業体
・契約金額 4,374,884,600円（税込）
・変更金額（増額） 121,925,000円（税込）
・契約日 2025年8月4日
・契約期間 2022年5月20日〜2025年12月31日
（34）2025年日本国際博覧会夢洲会場南東埋立地舗装等撤去工事
・契約の相手方 株式会社今重興産
・契約金額 116,383,300円（税込）
・契約日 2025年7月28日
・契約期間 2025年7月28日〜2026年2月28日
（35）2025年日本国際博覧会 会期後の建材／設備機器等 リユースマッチング事業におけるリユースマッチング解体等業務（概算契約）
・契約の相手方 株式会社SMART
・契約金額 148,500,000円（税込）
・契約日 2025年8月19日
・契約期間 2025年8月19日〜2026年3月31日
（36）2025年日本国際博覧会施設整備事業PW北東工区（解体撤去）（変更契約）
・契約の相手方 大林組･大鉄工業･TSUCHIYA共同企業体･株式会社安井建築設計事務所
・契約金額 1,857,854,900円（税込）
・変更金額（増額） 403,590,000円（税込）
・契約日 2025年8月25日
・契約期間 2025年10月20日〜2027年2月28日