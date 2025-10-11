日本料理店「ルンタレストラン」で取材に応じる山崎直子さん＝7月、インド・ダラムサラ（共同）

チベット亡命政府が拠点を置くインド北部ダラムサラ。チベット難民が多く住む山中に、開店から26年になる日本料理店がある。以前は中国を脱出した元政治犯を従業員として雇っていたが、次第に減り最近では中国へ戻る人も出てきた。店に集まり散じる人たちは「亡命者の町」の移り変わりを映し出している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

急勾配の坂道の脇にある日本料理店「ルンタレストラン」で、山崎直子さん（62）とチベット人の夫が調理や注文取りで慌ただしく動いていた。本棚には日本の小説や漫画がずらり。お好み焼きやうどんがどちらも180ルピー（約300円）と節約に努める旅行者に優しい価格設定だ。

店はもともと、亡命政府に建築設計の仕事を依頼され1985年からダラムサラに住んでいた建築家中原一博さん（73）がチベット難民支援の一環として1999年9月に開いた。結婚を機に1996年から移り住んだ友人の山崎さんが調理係を任された。

開店当初の従業員男性5人は元政治犯。チベット独立運動に携わり、投獄を経てダラムサラにたどり着いた。山崎さんは「彼らはここで調理技術を習得して自活しながら人権弾圧の体験を外の世界に伝えていた。強い使命感を感じた」と振り返る。

店で3年ほど働いてから別の国に再亡命する人が多かった。オーストラリアやベルギー、フランスなどに移ってゆき、2015年ごろには店で働く元政治犯はいなくなった。それまでに雇った約30人の政治犯はほぼ全員が僧侶だった。

山崎さんは「ドーナツを揚げるとき、温度を確かめるために油に自分の指を入れて『熱いので大丈夫』と言う人もいた。余裕とユーモアがあった」と懐かしそうに話す。

インドに亡命した人が中国チベット自治区に戻るケースが見られるようになったのも2015年ごろからだ。「経済成長している中国の方がインドより生活が楽だとか家族がいるからという理由のようです」と山崎さん。以前は家族との縁を切ってでも亡命したケースもあったといい、気質や取り巻く状況は歳月とともに変わりつつあるようだ。

ダラムサラには日本人旅行者もよく訪れていたが、新型コロナウイルス禍で激減。近年は旅行する経済的余裕が出てきたインド人が増えてきたという。町と人々の変化を見つめながら、山崎さんは夫と2人で店の切り盛りを続けている。

大勢の客でにぎわう日本料理店「ルンタレストラン」＝6月、インド・ダラムサラ（共同）

坂道の脇にある日本料理店「ルンタレストラン」＝6月、インド・ダラムサラ（共同）

インド・ダラムサラの寺院近くを歩く僧侶ら＝7月（共同）

インド・ダラムサラで「マニ車」を回す人＝7月（共同）