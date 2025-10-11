40・50代の羽織りに“この1枚”！【大人のハニーズ】サマ見え狙える♡「上品ジャケット」

年齢を重ねると羽織りもの選びで迷う、なんてことも増えがち。上品さをキープしたい大人女性の羽織アイテムは、テーラードジャケットが正解かも。【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップしたジャケットは、秋冬ムードが高まる生地と程よく余裕のあるシルエットが魅力。羽織るだけでコーデのサマ見えが狙える上品なジャケットは、ワードローブに備えておきたいアイテムです。

大人の秋冬コーデになじむ上品アイテム

【GLACIER lusso】「テーラードジャケット」\6,900（税込）

ベーシックなシルエットながら、シェイプしすぎないウエストラインで余裕ある雰囲気のジャケット。秋冬ムードが高まる生地感で、羽織るだけでコーデがグッと引き締まります。カラーはグレーMixとチャMixの2色展開。通勤用にはもちろん、きれいめボトムスと合わせてセミフォーマルにも対応できそうな頼れるアイテムです。

セットアップで洗練されたおしゃれコーデ

同素材のパンツを合わせれば、スタイリッシュなセットアップスタイルが完成。きちんと感がありながらも、程よくリラクシーなシルエットが今っぽさを演出できそう。写真のように白のブラウスをインナーに合わせれば、顔まわりが明るくなり清潔感もアップ。黒の小物で引き締めるのもマネしたいシャレ見えポイントです。

Writer：licca.M