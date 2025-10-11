去年より粒数増量だってーーー！？【セブン-イレブン】沼落ち注意♡「新作アイス」

【セブン-イレブン】では秋冬に食べたくなる、秋の味覚や濃厚系の「新作アイス」が続々とラインナップ。ひんやりとした味わいが楽しめるアイスが、溜まった疲れを癒してくれそうです。今回は去年よりチョコが増量したと噂の商品を含めた、イチオシの新作アイスをご紹介。頑張ったご褒美に選んでみませんか？

食後のデザートにも良さそうな「7プレミアム 生チョコアイス」

インスタグラマー@miki__iceさんが「今年の秋も発売！」と紹介しているこちら。「今回は生チョコブロックのカットサイズを見直して粒数を増量しての登場です」と、ご褒美感たっぷりなアイスに仕上がっています。味わいは「ほろ苦くて濃厚！」な本格派らしく、深みのあるカカオの香りも感じられそう。大人が楽しむおやつや、食後のお口直しにいただくのも良さそうです。

ソースも加えた贅沢感！「7プレミアム ワッフルコーン 巨峰ミルク」

秋の味覚が楽しめる、巨峰とミルクを合わせたこちら。渦を巻いたソフトクリーム型のアイスは、ワッフルコーンのザクザクとした食感と共に、食べ応えも感じられそうです。@miki__iceさんによれば「巨峰ソース」も巻かれている贅沢仕様で、フルーティーで華やかな味わいが楽しめそう。ぶどう好きの方はぜひお見逃しなく。

ほっこりした味わいが楽しめそうな「あんづつみ」

大福のようなビジュアルのこちらも、アイスとして登場。インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「滑らかで濃厚なこしあん」に「ミルキーなアイス」が包まれているのだとか。ほっこりとした餡子の味わいと、ひんやりとした食べ心地に癒されるかもしれません。1パックに2個入りで、シェアして食べたい時にもぴったりです。

紅はるかが使われた「7プレミアム まるで蜜芋」

お芋系アイスで秋気分を堪能したい時にはこちら。こっくりとした色合いからアイスの濃厚感が伝わってきます。@miki__iceさんいわく「蜜芋の王様「紅はるか」を100%使用」した贅沢仕立て。さらに「蜜芋アイス」に「バニラアイス」を加えており、お芋の優しい風味が引き立っていそうです。「2層仕立てにパワーアップ」した一品をぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

