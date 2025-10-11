¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¡¡¡È3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡É¤Ç»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤â¡Ä¿¹ÊÝJ¤Ç°ìÃ×¤¹¤ëµÕ»»¤Î»ëÅÀ
2¼¡À¯¸¢¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔÀïÇ»¸ü¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢ÇÔ¤ÏÆ¨¤ì¤¿¤¬¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡£¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤òÌ£¤ï¤¦¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢8¤«·î¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ³Î¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¼¨¤µ¤ì¤¿¸½ºßÃÏ¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾26Ê¬¡¢MFº´Ìî³¤½®¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¾®Àî¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£Ìµ²óÅ¾µ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼êGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤À¤¬¸åÈ¾19Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î±¦¥¯¥í¥¹¤òMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¡£ÇÔÀïÇ»¸ü¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç2022Ç¯¡Á23Ç¯°ÊÍè¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤Î3»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¡£WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê0-1¡Ë¡¢¥á¥¥·¥³¡Ê0-0¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê0-2¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÏÆîÊÆÍ½Áª6°Ì¤Ç4Âç²ñ¤Ö¤ê9ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÄÏ¤ó¤À¶¯¹ë¡£Í½Áª¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤¿Áê¼ê¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇÁª³°¤ÎMF»°ãø·°¤ä¡¢Â¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤¬Â³¤¯MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤â²ø²æ¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤â¶ìÇº¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎÁ°Æü¡¢¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÍýÁÛ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½¤Ï³èÆ°¤È³èÆ°¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£´ðËÜ¤ËÌá¤¹¤È¤³¤í¤«¤é1²ó1²ó»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£9·î¡¢10·î¤Î³èÆ°¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£WÇÕÀÚÉä¤ò3·î¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢6·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¡£¼ã¼ê¤òÃæ¿´¤ËÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Ù¡¼¥¹¤Î¹½ÃÛ¤È¿·¤¿¤ÊÀï½Ñ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤òÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î»Ø´ø´±¤¬ÏÃ¤¹¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMFÆ²°ÂÎ§¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¥¢¥¸¥¢¤«¤éÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Àï½Ñ¤ËÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¡×
¡¡8¤«·î¤È¤¤¤¦»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï·è¤·¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£WÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡È»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¡É¤òÌ£¤ï¤¦»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë9·î¤«¤é¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤ä2¥È¥Ã¥×¤Ê¤É½ù¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê°ú¤½Ð¤·¤Ë¤â¥È¥é¥¤¡£ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏWÇÕËÜÈÖ¤Ç¾Ð¤¦¤¿¤á¡£º£¤ÏÎÏ¤òÃß¤¨¤ë»þ¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë