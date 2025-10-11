『SHOKO美チャンネル 【40代50代の為の美容法】』を運営している美容家・SHOKOが代表理事を務める一般社団法人 美意識コンシェルジュ協会はこのほど、全国の40歳以上60歳未満の女性1000人（5歳刻みに各250人）を対象に行った「顔や髪のエイジングサイン」に関するアンケートの結果を公開した。※「一般社団法人 美意識コンシェルジュ 調べ」



【調査結果】50代女性の気になるエイジングサインもいろいろあります

40代の女性に「40代女性のエイジングの特徴であてはまるものはあるか？」と尋ねたところ、 「ほうれい線が小鼻から口角までの長さの半分以上ある」（35.2%）が最多だった。以下、「目尻のシワがある」（28.8%）、「向かって左脇の頬骨あたりにシミ・ホクロ・肝斑・イボがある」（28.6%）と続き、「あごの下のたるみがある」（22.4%）や「ゴルゴラインがある」（17.4%）といった顔の下部に現れる変化も目立ち始める傾向が見られた。一方で、4人に1人以上（27.0％）の女性が「あてはまるものはない」と回答した。



50代の女性に「50代女性のエイジングの特徴であてはまるものはあるか？」と聞いたところ、最も多かったのが 「抜け毛が多い、髪にツヤやコシがない」（35.4%） だった。さらに、「深いほうれい線」（32.6%）や「マリオネットライン」（31.4%）も高く、40代よりもシワやたるみが“深刻化”していることが判明。また、「目の下や顔の影が濃くなる」（28.0%）や「目の下がぷっくり膨らんでいる」（26.0%）、「顔が四角くなっている」（19.0%）など、たるみによる陰影や輪郭の変化を感じている人も増えていることが分かった。



（よろず～ニュース調査班）