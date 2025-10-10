岐阜県のカスタムメーカー・クラフトプラスを展開する有限会社ビーンズは、トヨタ「TOWNACE」をベースとした人気のコンプリートカー「Daily Lifeモデル」に、新たに“オリーブグリーン”仕様を追加した。

同モデルは、アウトドアと日常をつなぐ機能性と、木の温もりが感じられるサステナブルな内装が特徴で、車中泊や家族のお出かけにも対応する万能な1台だ。外装にはクラシカルな深緑色の特別塗装を施し、特製ホイールやタイヤ、エアロキットなども装備。価格は4,950,000円（税込）。

岐阜県本巣市のクラフトプラスが、トヨタTOWNACEをベースに仕立てたコンプリートカー「Daily Lifeモデル」に新色“オリーブグリーン”を採用した特別仕様をリリースした。価格は税込4,950,000円（諸費用別途）である。

外装は落ち着いたオリーブグリーンに特別塗装

エクステリアにはクラシカルで深みのあるオリーブグリーンの全塗装を施し、XTREME-J JOURNEYホイールとオープンカントリーRTタイヤを組み合わせることで、アウトドアにも映える存在感を実現した。さらにエアロキット「Fillmore」を装備し、スタイリッシュかつ力強い印象に仕上がっている。



家族で使える“快適基地”としての多用途デザイン

「快適さと感性で支える 家族の新しい基地」をテーマに開発された本モデルは、5人乗り仕様。シートを倒すと2名が就寝できるベッドスペースに変化し、車中泊やキャンプ、日常の送迎など幅広いシーンに対応する。

木の温もりを感じるサスティナブルな内装

インテリアは「Sustainable Style」をテーマに、自然素材の質感を活かしたデザインが特徴。シートカバーやセンターコンソールはSustainable Styleで統一され、ベッドキットにはパイン材、カーゴパネルやドリンクホルダーにはオーク、アシストグリップにはアッシュを採用。木の温もりと上質感を兼ね備えた空間を実現している。

コンパクトボディに詰め込まれた高い実用性

TOWNACE Daily Life モデルは、全長4,065mm、全幅1,665mm、全高1,930mmとコンパクトながら、室内高1,300mmを確保。総排気量1,496ccのガソリンエンジンを搭載し、駆動方式は2WD。燃費はWLTCモードで12.0km/Lを実現しており、街乗りにもアウトドアにもバランスの取れた仕様となっている。

安全装備と快適機能も充実

快適なドライブをサポートする装備として、カロッツェリア製9インチナビ（AVIC-RF721）、バックカメラ（ND-BC9）、ETC（ND-ETCS10）を標準搭載。長距離移動でも安心・快適なカーライフを提供する。

クラフトプラスとは──職人の感性と快適性を融合したメーカー

本モデルを手掛けるクラフトプラス（有限会社ビーンズ）は、岐阜県本巣市に拠点を置く車両カスタマイズメーカー。職人の手仕事による木材加工技術とモダンデザインを組み合わせ、日常にも自然にも溶け込むライフスタイルカーを提案している。

価格と購入・問い合わせ情報

TOWNACE Daily Life モデル オリーブグリーン仕様の価格は税込4,950,000円（諸費用別途）。購入や詳細はクラフトプラスまで問い合わせ可能。

有限会社ビーンズ｜クラフトプラス

住所：〒501-0413 岐阜県本巣市見延406-1

TEL：058-322-5530（8:30～17:30）

Mail：info@craftplus.jp

リリース提供元：有限会社ビーンズ