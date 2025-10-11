二宮和也、手越祐也＆中間淳太にニヤリ「問題難しくしようかな」 佐野勇斗は“ポンコツ認定”？
ウッチャンナンチャンの南原清隆が大会委員長、嵐の二宮和也がMCを務める日本テレビ系特番『日テレ系クイズフェスティバル 2025秋 〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜』が、きょう11日午後7時から放送される。
【番組カット】豪華共演！『クイズフェスティバル２０２５秋』出演者
同局で今秋から始まる新ドラマや人気番組の豪華出演者が大集結。新水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』からは桜田ひより、佐野勇斗、松尾論、新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』からは間宮祥太朗、新木優子、戸塚純貴、新日曜ドラマ『ぼくたちん家』からは及川光博、手越祐也、白鳥玉季、『ZIP!』からは水卜麻美、陣内貴美子、伊藤楽、池田航、『DayDay.』からは武田真一、児嶋一哉、野呂佳代、中間淳太（WEST.）、『ヒルナンデス!』からは吉村崇、木村昴、井森美幸、羽鳥慎一、新番組『X秒後の新世界』からは助っ人参戦の藤井貴彦が出演する。
最初のゲームは、2011年から2016年放送のクイズバラエティー『宝探しアドベンチャー 謎解きバトルTORE!』の人気コーナー「崖の間」。クイズの出題中、崖っぷちに立つ解答者の背後からブロックがせり出し、クイズに正解しなければ奈落の底に突き落とされてしまうプレッシャーバトルとなる。王子様･及川もさすがに涼しい顔でいられなくなり、徐々に体勢がキツくなって「背中がつりそう！」とこぼす。水卜はあられもない体勢になって「おかしくないですか!?」とパニックに。そんな中、羽鳥と藤井の同期コンビは仲良く手をつないで支え合う。
さらに、『TORE!』の名物クイズ「ミイラの間」に挑戦。クイズの解答中にミイラ製造機が作動、全身を包帯でグルグル巻きにされる前に2つの問題に正解できればゲームクリアとなる。冷静に考えれば分かる問題も、グルグル巻きのプレッシャーから頭が混乱。珍解答連発の佐野と戸塚に、委員長･南原がポンコツ認定。MCの二宮は手越と中間に「問題難しくしようかな」とニヤつく。絶体絶命に追い込まれた挑戦者たちの必死の形相にスタジオは大爆笑となる。
伝説の超人気番組『マジカル頭脳パワー!!』で一世を風靡（ふうび）した声の早押しクイズ「マジカルシャウト」で対決。答えが分かったらマイクに向かってシャウトして解答する。一番早く正解を叫んだ解答者がポイント獲得となる。昨年に続き2度目の挑戦となる間宮はまたも引っかけ問題にハマって「これバカ発見器ですよね!?」ともん絶。桜田もマイクに向かって絶叫する。井森はおバカシャウトで強制退場。新木も「頑張って声出します」と新境地を開き、ゲームは大盛り上がりとなる。
さらに、『マジカル頭脳パワー!!』の名物企画、お題をジェスチャーだけで次の人に伝えていく「マジカルアクション伝言バトル」や、お絵描きで伝えていく「マジカルアート伝言バトル」に挑戦。2チーム合同で行い、伝わった人数が多いほど高得点となる。途中でジェスチャーが変わってしまったり、そうかと思えば元に戻ったり。「どうなってんだよ！」「ほんとにすみません！」と怒号が飛び交う波乱の展開になる。
最後は、1988年から1996年に放送された『クイズ世界はSHOW by ショーバイ!!』の名物クイズ「何を作っているのでしょうか？」に全員で挑戦する。映像を見て、何を作っているかを早押しで解答。一発逆転を狙って、ボタンを連打する。大白熱の早押しバトルを制し、優勝するのはどのチームなのか。
