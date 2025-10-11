『フェイクマミー』花村薫役に波瑠 キャラクター紹介（1）
俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系連続ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、波瑠が演じる花村薫を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川栄李奈、向井康二、田中みな実ら
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
波瑠が演じる花村薫は、東京大学卒で現在求職活動中。大手企業に就職し、順風満帆なエリート街道を歩んでいたものの、訳あって突発的に退職し、転職に苦戦している。ベンチャー企業「RAINBOWLAB」の面接を受け、社長の茉海恵と出会い、小学校受験をするいろはの家庭教師を高待遇でオファーされ思わず引き受けてしまう。勉強や仕事はできるがどこか不器用。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！波瑠、川栄李奈、向井康二、田中みな実ら
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手企業で順調にキャリアを築いていたものの訳あって退職し、転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）。そんな薫が出会ったのは、元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）。薫は名門私立・柳和学園小学校への受験を控えた茉海恵の娘・いろはの家庭教師として働き始めるが、やがて茉海恵から「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。もしバレたら刑罰に問われかねない母親業のアウトソーシング。はたして、薫と茉海恵が交わした禁断の“フェイクマミー（ニセママ）”契約の先にあるものとは…。
波瑠が演じる花村薫は、東京大学卒で現在求職活動中。大手企業に就職し、順風満帆なエリート街道を歩んでいたものの、訳あって突発的に退職し、転職に苦戦している。ベンチャー企業「RAINBOWLAB」の面接を受け、社長の茉海恵と出会い、小学校受験をするいろはの家庭教師を高待遇でオファーされ思わず引き受けてしまう。勉強や仕事はできるがどこか不器用。