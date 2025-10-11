³°´ÄÆ»¡Ö´Ø±Û¡ÝÅìÌ¾¡×¤Î»ö¶ÈÈñ¡È4050²¯±ß¡ÉÁý³Û¤Ë ¤½¤ì¤Ç¤ÏÅþÄìºÑ¤Þ¤Ê¤¤!? 5Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ö¶ÈÉ¾²Á¤Ç¡Ö¸½»þÅÀ¤ÎÁí³Û¡×¤¢¤¤é¤«¤Ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡¢¡ÖÅìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¡Ê´Ø±Û¡ÁÅìÌ¾¡Ë¡×¤Î»ö¶ÈºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö³°´ÄÆ»¡×¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ç¤¹¡ª¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡Ë
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬ÃÏ²¼60m¤è¤ê¿¼¤¤¡ÖÂç¿¼ÅÙÃÏ²¼¡×¤ò´Ó¤¯¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î»ö¶ÈÉ¾²Á¤Ï2020Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ±Ç¯10·î¡¢ÅìÌ¾Â¦¤«¤éÄ´ÉÛ»ÔÆâ¤ò·¡¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜÀþ¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÃÏÉ½ÌÌ´ÙË×»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ÅìÌ¾Â¦¤«¤é¤Î2µ¡¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Ï·¡¿Ê¤òÄä»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ìó5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Î¿ÊÄ½¤äÊÑ²½¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾åÉô¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï94¡ó¤Ç¡¢5Ç¯Á°¤«¤é4¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÀô¡¢Ãæ±û¡¢ÅìÌ¾¤Î3JCT¤È¤â99¡ó¤Ç¤¹¡£Í£°ì¡¢¿ÊÄ½¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÅÓÃæ¤ÎÀÄÇß³¹Æ»IC¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â28¡ó¤«¤é55¡ó¤Þ¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂçÀôJCT¤«¤éÆî¤Ø2µ¡¤ÎËÜÀþ¥·¡¼¥ë¥É¤¬·¡¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³ÆJCT¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÈÃÏ¾å¤ò·ë¤Ö¥é¥ó¥×Éô¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¡¦¶¶ÎÂ¹©»ö¡¦²þÎÉ¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö¶ÈÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£²ó¡¢Áí³Û¤Ç4050²¯±ßÁý³Û¤ÎÌó2Ãû7625²¯±ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
(1)ºàÎÁÃ±²Á¡¦Ï«Ì³Èñ¤Î¾å¾º¡§Ìó1700²¯±ß
(2)´ÙË×¡¦¶õÆ¶»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßÂÐºöÅù¤ÎÍú¹Ô¡§Ìó910²¯±ß
(3)È¯À¸ÅÚ¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶ÈÇÑ´þÊªµÚ¤Ó²þ¼ÁºàÅº²ÃÎÌ¤ÎÁý²Ã¡§Ìó720²¯±ß
(4)´¹µ¤½ê¤Ë¤ª¤±¤ë´¹µ¤¥À¥¯¥ÈÅù¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¡§Ìó200²¯±ß
(5)´¹µ¤½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¶íÂÎÍÆÎÌ¤ÎÊÑ¹¹¡§Ìó360²¯±ß
(6)ÃÏ²¼¿å°Ì¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë´¹µ¤½ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÈ×²þÎÉÅù¤ÎÄÉ²Ã¡§Ìó160²¯±ß
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈñÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÊØ±×¡ÊB/C¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î´Ø±Û¡ÁÅìÌ¾¶è´Ö¤Ç¤â1.2¡¢³°´ÄÆ»Á´ÂÎ¤Ç¤Ï4.4¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÇÌ¤¶¡ÍÑÉôÊ¬¤ò´Þ¤à·÷±ûÆ»¤ä³°´ÄÆ»¡¢¼óÅÔ¹âC2Ãæ±û´Ä¾õÀþ¤Î¡Ö¼óÅÔ·÷3´Ä¾õÆ»Ï©¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËèÇ¯Ìó1.0Ãû±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åµ¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ë¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÃÏÉ½ÌÌ´ÙË×»ö¸Î¤ÇÀ¸¤¸¤¿Æ»Ï©¤Î»Ü¹©Èñ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¼þÊÕ¤ÎÃÏÈ×Êä½¤¤ä¡¢²È²°¤ÎÊä½þÈñ¤Ê¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤áÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÈñÍÑ¤Î»»Äê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿º£¸å¡¢¡Ö¹ñ¤È»ö¶È¼Ô¡ÊNEXCOÅìÆüËÜ¡Ë¤Î´Ö¤ÇÈñÍÑÉéÃ´¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡×Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»ö¶ÈÈñ¤Ï¤µ¤é¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³«ÄÌ¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£