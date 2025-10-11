愛犬→かわいい、パン→すごい 「ぜんぶかわいいな…総じて天才です」「全てが最高」
「我が犬と私の作った天才パンも見て欲しい」と愛犬とともにXに投稿された、“完成度高すぎ”な「手作りパン」の写真が表示回数55万件超え、2万3000「いいね！」が付く話題となっている（10日午後13時時点）。
【写真一覧】どれも美味しそう…見つめる愛犬と“天才”パン＆お菓子
投稿したコマ美さん（@good4_smith）は、ヨークシャーテリアとシーズーのミックスである「ヨーシーズー」のコロ太くん（オス・10歳）を飼っており、「我が犬の可愛さを知ってもらえて嬉しいですが、我が犬と私の作った天才パンも見て欲しい」とコメントし、愛犬と一緒にパンの写真をアップした。
写真には、クマのような「くまパン」、クリームパン、チーズと枝豆パン、ソーセージパンが並んでおり、いずれも店で売られていそうな本格的な完成度。それらを見つめるコロ太くんが「狙う犬」として紹介されている。
また人気の絵本をモチーフにした「くまのがっこうちぎりパン」のほか、ツナ入りおにぎりパン、チョコチップメロンパンなどの写真も投稿された。
本格的な出来栄えとパンを見つめるコロ太くんの愛らしさに、ユーザーからは「手作りすごすぎる 売ってるやつじゃないですか」と称賛のコメントが寄せられ、コマ美さんは「パン教室初心者コースで学びました（笑）」とレッスンを受けて学んだと明かした。
ほかにも「パンおいしそうだし可愛いすぎます 犬もぜんぶかわいいな…総じて天才です」「クリームパンのつややかさと言ったら！」「ワンちゃんが可愛くてパンがすごい」「全てが最高」などの反響が集まっていた。
