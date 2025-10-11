

素早くつくことが特徴の「高速もちつき」は、故郷に伝わる伝統の技だ（写真：中谷堂提供）

鹿が行き来する奈良公園のそば、東向商店街に威勢のいい掛け声と杵を打ち付ける音が響き渡る。音を発しているのは、つきたてのよもぎ餅を提供する中谷堂（なかたにどう）だ。

高速餅つきに視線釘付け

店頭にはアクリル板の仕切りが設けられ、その向こうで餅つきの職人たちが腕を振るう。

付近を散策していた観光客たちは足を止め、中谷堂の代名詞ともいえる「高速餅つき」に釘付けだ。国内外の多くのメディアで紹介され、今や奈良観光の目玉の一つとなっている。



外国人観光客の姿も目立つ中谷堂の店頭（写真：筆者撮影）

この高速餅つきを取り仕切るのは、中谷堂の社長、中谷充男さん（63歳）。取材時に実演してもらった餅つきは、カメラのシャッターが追い付かないほどの速さだった。



社長の中谷充男さん（写真：筆者撮影）

中谷さんが会社を立ち上げて今年で35年。2年前に定休日を設けたが、それまでは台風の日以外ほぼ休みなく餅をついてきた。

その年月を裏打ちするように中谷さんの手のひらは分厚い皮膚に覆われ、ごつごつとしていた。

彼はいかにしてこの事業を築き上げ、コロナ禍をも乗り越えてきたのか。その半生には、餅に込める揺るぎない情熱と、独自の経営哲学があった。



中谷さんの手には長年の歴史が刻まれている（写真：筆者撮影）

挫折から生まれた「餅づくり」

中谷さんの餅つき人生の原点は、奈良県吉野郡上北山村にある。深い山間部で生まれ育った中谷さんは、「本当に山ばかり」と故郷を振り返る。

幼少期から、中谷家の自宅には臼と杵があった。地域では親戚一同が集まって餅つきを行う文化が根付いていたという。この餅つきの伝統を愛し、また非常に巧みであったのが、中谷さんの母親だった。

「（中谷堂を立ち上げる）きっかけは母親ですね。母はあんこを炊く名人で、うちの餅づくりは基本的には母のやり方でやっています」



今も昔も変わらず愛されている、粒あん入りのよもぎ餅（写真：中谷堂提供）

高校卒業後、中谷さんは父親の建設業を継ぐつもりで、近畿大学の商学部商学科（現在の経営学部商学科）に進学しつつ、並行して大阪の土木専門学校にも通った。その後、バブル経済の最中に建設会社で3年間の修業を積んだ。

しかし、地元に戻った彼を待ち受けていたのは、予想外の展開であった。父親から「会社は長男が継ぐから、何か別の商売をしろ」と告げられたのである。専門学校にも行き、経験も積んだ後に聞かされたこの言葉は、彼にとって「寝耳に水」であり、「なかなか複雑なものがあった」と当時を振り返る。

だが、中谷さんはすぐに気持ちを切り替えた。「一生懸命やってきたんだから、この経験は無駄にはならない」と考え、次の商売を模索する。

その中で、母親が得意としていた団子や餅で商売することを決めた。この決断を後押ししたのは、青年まちおこし活動で町のお祭りに参加した時の経験である。

中谷さんが地元で古くから伝わる「高速餅つき」を披露すると、観客から歓声があがったのだ。自分にとっては見慣れた文化である餅つき。客の意外な反応に驚きつつ、心が高揚した。でき上がった餅には買い求める人の行列ができ、「美味しい」と喜ばれた。

この光景が、「これ、商売にできる」という揺るぎない確信につながったのだ。

事業化を決意した当時29歳だった中谷さんは、1992年に「奈良で一番の繁華街でやりたい」と考え、奈良駅からほど近い現在の場所に中谷堂をオープンした。当時の賃貸料は月50万円と高額だったが、銀行融資や父親からの資金援助を受け開業に漕ぎ着けた。



しかし、開店後の道のりは甘くなかった。村で見た成功イメージが強かったため、「当然客が集まるだろう」と考えていたが、現実は違った。



当時はインバウンド客もはるかに少なく、まったく思い通りにならなかった。売り上げは毎月の支出をぎりぎり賄えるくらい。苦しい日々が続いた。



店頭に並ぶ商品（写真：中谷堂提供）

厳しい状況下ではあったが、中谷さんは行動を起こした。なんとテレビ東京系列の競技型バラエティ番組「TVチャンピオン」の「全国もちつき王選手権」に出場し、2005年と2006年に連続優勝を果たしたのだ。

この優勝で売り上げが急激に伸びたわけではなかったが、「一つの自信になったね。よりお餅を作ることに熱心になったと思う」と語る。

創業から5年が経過し、売り上げが徐々に伸び始めた頃、老舗の和菓子職人が週に一度「あんたの餅、食べたなんねん（＝食べたくなる）」と言って買いに来るようになった。

メディアでの露出以上に、この老舗職人からの評価が、中谷さんにとって自身の技術と品質が本物であるという確信を得る大きな喜びとなった。

コロナ禍を乗り越え…地域に根差した経営術

創業初期以外に経営に大きな悩みはなかったという中谷さんだが、コロナ禍では状況が一変した。2020年春には客足がピタッと途絶えたという。



しかし、中谷堂は休業せず、助成金も受けずに乗り切った。その背景には、地元の客による支えがあった。これは、中谷さんがこの見知らぬ土地である奈良の繁華街で、日頃から築き上げてきた住民との信頼関係が生きた結果だろう。



中谷さんはこの町で商売を始めてから、商店街の理事会や組合に自ら出向き、積極的に挨拶回りを行った。祭りの手伝いなど地域活動に熱心に参加し、今ではリーダー的な役割を任されているという。



「ほんまに仲良くなる人がいっぱい増えたからね。どうやって仲良くなるかって？ 頑張ることです。熱心にやっていたら、頼られたりしますから」

商店街の飲食店を営む仲間からは、「中谷堂のお餅を食べに来た客が、うちの店にも来てくれた」と言われることもあった。にぎわいの輪が、少しずつ商店街全体に広がっていた。

中谷堂では多い時で1日3000個のお餅が売れ、日にもよるが1日30回餅をつく。以前は年末年始を含め、ほぼ360日営業していたが、インバウンド客の増加による多忙さから、約2年前に定休日（火曜日）を設けるようになった。



ひっきりなしにお客さんが訪れる（写真：中谷堂提供）

今まで定休日を設けなかった理由を聞くと、中谷さんはこう答えた。

「お客さんが来てくれるからね。店が休みだと知らずに来られて、がっかりされるのを何度も見かけて、定休日を設けられなかったんです」

創業からずっと「よもぎ餅」一択の理由

現在63歳の中谷さんは、肘の痛みなど、年齢による体の変化も自覚している。「昔から腰が痛いとか、膝が痛いとかはあったけど、すぐ治っていた。今はどこかが痛いとなったら、年齢のせいにしたくはないけどなかなか治らないね」。毎年人間ドックを必ず受けるなど、健康にも気を遣っている。

一般的に考えれば、「いろんな味のお餅を売る方が客を呼び寄せるのでは？」と思う。だが、中谷さんは創業からずっと「よもぎ餅」一択だ。

それは、健康に良いという理由以上に、シンプルに「美味しいから作っている」という。彼にとってよもぎ餅は「昔からある母の味を再現したい」という強い願いが込められた、特別な存在なのである。



あんこが入ったよもぎ餅（写真：中谷堂提供）

新しいことをするのではなく、ひたすら一つの文化を守り続ける。

これが古都・奈良ならではの、素朴で実直な経営姿勢だろう。後継者育成や娘への承継を強制する考えはなく、中谷さんの目標は「これを1日でも長く続けること」だという。取材の終わりがけに、彼は笑顔を見せてこう言った。

「いつまでできるかは神のみぞ知るやけど、70歳でも80歳でもできれば嬉しい」

（池田 アユリ ： インタビューライター）