¡Ö¿À¥¯¥í¥¹¡×¡ÖÀºÅÙ¤¨¤°¡×ÂåÉ½Éüµ¢¤ÎÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢Ä¶¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÌöÆ°¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×°µ´¬¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤«¤é¤Î±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤Ç·èÄêµ¡±é½Ð
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 2¡¼2 ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¡Ê10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¿áÅÄ¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û°µ´¬¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¢ªÄ¶¹âÀºÅÙ¥¯¥í¥¹ßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢26Ê¬¤ÎFW¾®Àî¹Ò´ð¤¬Ã¡¤¹þ¤ó¤ÀÌµ²óÅ¾¥ß¥É¥ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒÁûÆ°¤Ë¤è¤êÂåÉ½³èÆ°¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç4¥«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Ïº¸¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È1¡¼1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿39Ê¬¡¢±¦Â¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÈÂÐÖµ¡£½Ä¤ËÆÍÇË¤¹¤ëÆ°¤¤ò¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Èþ¤·¤¤µ°Æ»¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFW¾®Àî¹Ò´ð¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£¾®Àî¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤¬¤ï¤º¤«¤ËÁá¤¯¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Î±¦Â¤«¤é·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÏSNS¾å¤Ç¡ÖÃæÂ¼¤Î¥¯¥í¥¹¤¨¤°¤¤¤ï¡×¡ÖÀºÅÙ¤¨¤°¡×¡ÖÃæÂ¼ÌöÆ°¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¡¼¡×¡Ö¥±¥¤¥È¤¯¤ó¤Î¿À¥¯¥í¥¹¡×¡Ö·ÉÅÍ¤¯¤ó¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Êµ°Æ»¡×¡Ö¤¤¤¤µ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç´Ö¹ç¤¤¤òºî¤Ã¤Æ±¦Â¡ªÃæÂ¼¤âÄ´»ÒÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÃæÂ¼¤Ï66Ê¬¤ËÀÆÆ£¸÷µ£¤È¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï14Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡¡
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë