ダイハツの「“ちょっと立ち乗り”軽トラ」が斬新だった！ ミニマムなキャビンに“最大限の荷室”を搭載！ カクカクボディで機能美を追求した働くクルマ「ユニフォームトラック」とは！

ダイハツの「“ちょっと立ち乗り”軽トラ」が斬新だった！

ダイハツは、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023（ジャパン モビリティショー2023）」で「ユニフォームトラック」という軽トラックを世界初公開しました。

同車は、軽商用バン仕様の「ユニフォームカーゴ」とともに登場し、次世代の働くクルマの姿を示唆するモデルとして注目されています。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“斬新”軽トラ」です！（30枚以上）

どのような特徴があるのでしょうか。

ダイハツ「UNIFORM Truck」

この一台には、「少子高齢化といった社会課題に真摯に向き合い、環境に優しくサステナブルな”小さなクルマ”を通じて、すべての人に豊かなモビリティライフを提供する」というダイハツの強い思いが込められました。

ボディは全長3395mm×全幅1475mm×全高1885mmという軽トラックの規格に準拠しています。

その限られたサイズの中で荷室を最大限に確保するため、キャビンは極めてコンパクトに設計されており、乗員は少し立ったような姿勢で座ることが想定されています。

このユニークな設計について担当者は、「軽トラックの使われ方は近距離が中心のため、この姿勢でも問題ないと判断しました。また、広いキャビンを持つ『ハイゼット ジャンボ』との差別化も図れます」と説明します。

そのエクステリアは、凹凸を極力排したフラットでシンプルな面で構成されています。担当デザイナーによれば、その名は「働くクルマにふさわしい、誠実な“ユニフォーム”」というコンセプトから着想を得たもので、機能美を追求したデザインとなっています。

また、日々の作業で開閉しやすいよう、ドアハンドルが大きめに作られているのも特徴です。

パワートレインには電動モーターを採用したBEV（バッテリーEV）で、大容量バッテリーを活かした外部給電機能も備えています。これにより、移動販売車としての活用も期待されます。

※ ※ ※

担当者が「2030年の軽商用車を想定して開発した」と語るこのユニフォームトラック。

キャビンが短い斬新なデザインのため安全性が気になりますが、現代の軽トラックと同等のクラッシャブルゾーンが寸法上は確保されており、単なる夢物語のデザインではない、現実的な提案であることがうかがえます。

2030年という未来を見据えたこのコンセプトカーが、いつか市販される日が待たれます。