キャシー中島、草花あふれる自宅キッチンを披露「朝ごはんの支度が楽しくなります」
俳優・勝野洋（76)の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が、10日までに自身のブログ更新。キルト作家としての近況や日常を伝えるとともに、草花あふれる自宅キッチンを披露した。
【写真】「秋の日差しの中でキッチンの窓が気持ち良い」草花あふれるキャシー中島の自宅キッチン
SNSでは、ガーデニングなど自宅の様子をたびたび紹介しているキャシー。この日も「秋の日差しの中でキッチンの窓が気持ち良い」と、たくさんの花瓶に入れて花々を飾ったキッチンの窓辺の写真を公開した。
「野の花のような花たちが好き クレマチスは夏の花だけどこの色は秋らしくて素敵」「白いカラーの花はどんな花と合わせてもしっくり来ます」と花々に癒やされている様子で、「朝ごはんの支度が楽しくなります」と話した。
この投稿ではほかにも、ファッションデザイナー・コシノヒロコ氏と行った打ち合わせでの2ショットや、長男で手芸家・タレントの勝野洋輔（41）の仕事中の写真なども公開した。
