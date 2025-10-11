第一印象を大きく左右する要素のひとつが「目元」です。ぱっちりとした二重や涼しげな切れ長、柔らかく優しげなまなざしなど、理想とする目元のイメージは人それぞれ異なりますよね。「理想の目元を持つ女性芸能人」について全国の女性に調査を行ったところ、最も多くの支持を集めたのは、女優の「北川景子」さんでした。



【写真】圧倒的支持！理想の目元を持つ女性芸能人1位は…

調査は2025年7月、株式会社NEXERとHAABクリニックが共同で実施。全国の女性400人を対象にしたものです。



▽1位：北川景子 47票

・猫目で可愛い。（30代）

・涼しげな目元。（30代）

・アーモンドアイが可愛いから。（30代）

・切れ長で綺麗な目元だから。（30代）

・涼しげな凛とした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時の優しげなのもかわいい。（50代）



▽2位：橋本環奈 24票

・目が大きいから。（10代）

・目がまん丸で「ザ・かわいい」だから。（20代）

・目の色や形が綺麗。（20代）



▽同率第3位：石原さとみ 23票

・目元だけでなく全てが理想なので。（20代）

・タレ目でおおきくて可愛いから。（20代）

・笑顔でも真顔でもいつも目元がキラキラしているから。（30代）



▽同率3位：今田美桜 23票

・二重で目が大きいから。（10代）

・ぱっちりしててかわいい。（20代）

・大きくて猫目っぽい目に憧れているから。（30代）



▽5位：綾瀬はるか 20票

・きれいな目をしている。（30代）

・目が魅力的。（30代）

・やさしげな目元がうらやましいから。（40代）



▽6位：中条あやみ 14票

・理想のサイズ感。（30代）

・サイズがでか過ぎないのに目が印象的で綺麗。（40代）



▽同率7位：浜辺美波 13票

・全体的に顔が整っていてかわいらしさがあると思ったから。（20代）

・ぱっちり二重で笑った時の目も理想。（30代）



▽同率7位：新垣結衣 13票

・二重の感じとくりっとした感じの目が好きだから。（30代）

・優しそうな目元で、誰からも愛されそうな雰囲気をしているから。（30代）



▽同率7位：広瀬すず 13票

・目が大きくて可愛くてあこがれるから。（30代）

・ぱっちり大きな目で、可愛くも綺麗にも見える。（50代）



▽10位：佐々木希 10票

・美人だから。（30代）

・優しくて可愛い目元。（50代）



【出典】

株式会社NEXERとHAABクリニックによる調査



