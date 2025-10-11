【緊急アンケート】新首相は新しい国家像・国の基本軸をつくるとき
「今の日本の現状は国力衰退の結果。極力、バラマキは少なくして、戦略的な財政投入を」─（某食品会社会長兼社長）。
『財界』誌は、今回の自由民主党総裁選に際し、産業界トップにアンケートを実施。新首相に何を望み、そして自分たちは何をすべきかを質問してみた。
基本的に経営トップの危機意識は高く、「成長と分配の好循環」実現に向けての税・財政・社会保障改革を大胆に行い、「公平・公正で持続可能な社会保障制度、持続可能な財政運営を図るべき」（某生命保険社長）と、我が国の進むべき方向性を示す意見が多かった。
医療・年金・介護の社会保障費は147兆円に上り、医療費だけでも48兆円に上る。65歳以上の高齢者人口の比率が30％以上になり、近く4割にも上る中、国民皆保険制度の中で現役世代の負担がますます重くのしかかる。
このままでは世代間の対立も深まるし、「現役世代だけではなく、引退高齢者からも現状以上の負担を背負わざるを得ない」との意見も少なくない。
いわゆる〝権利〟と〝義務〟の関係だが、これまで政治家は負担（義務）のことを曖昧にし、聞こえのいい政策、つまりバラマキ先行型の話をしてきたきらいがある。物価高・インフレ基調が続き、国民生活を圧迫し始める中、成長を図る経済政策は重要だ。
明治維新（1868）から157年。西欧列強がはびこる中で開国した維新を第1の危機とすれば、先の大戦で敗戦国となった1945年（昭和20年）が第2の危機、そして80年後の今が第3の危機である。
第1の危機、第2の危機ともに、文字通り国民全体が危機意識を持って新しい国づくり、敗戦からの復興にあたってきたが、現状は〝茹でガエル〟の状況が続く。
GDP（国内総生産）では米国、中国、ドイツに次いで第4位。1人あたりGDPでは28位とさらに低下。アジアでも韓国、香港、シンガポールなどにも後れを取るようになった。
本来、日本には可能性・潜在力があるはず。「そうした力を活かし切っていない」という声は少なくない。
ここは政治家頼みではもちろんなく、心ある企業人、そして個人が文字通り使命感と志を持って一致結束して、日本再生・地方創生にあたるとき。今回の読者アンケートでも、そうした危機意識や思いが見てとれる。
新首相は、このことを念頭に成長と分配の好循環を図ると同時に、持続的な社会保障制度をつくる第一歩にして欲しい。
世界の現実は誠に厳しいものがある。ロシアのウクライナ侵攻は続き、イスラエルのガザ地区攻撃はなお続く。人と人が殺し合い、力の論理が横行する世界の現状において『共生の思想』を本質的に持つ日本の使命と役割は重い。（村田記）
『財界』誌が実施したアンケートの主な回答は以下の通りです。ご協力ありがとうございました。
問1 この国をどのような国にして欲しいと、これからの日本のリーダーに望みますか。
・グローバルに窓を開けた均衡バランス感覚を持った、貿易大国を維持する国。 （外資系ファンド会長）
・日本の価値をしっかり再確認して、世界に頼られる日本と日本人を取り戻して欲しい。 （建設業幹部）
・経済の新陳代謝をして新産業で成長する国。 （シンクタンク社長）
・グローバル化が進む現代において、日本独自の文化や強みを活かし、世界でより存在感を示せる国へと導いて欲しい。 （サービス業会長）
・我が国の本来持っている強みをしっかりと活かして、強い日本に導いてくれるリーダーを望む。本来持っている強みとは、伝統文化、勤勉な国民性、国の健全な財政など。今のリーダーは強みをわざわざ消す選択肢を取っているように見える。 （コンサルティング社長）
