超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #5』が10月10日に配信。笑顔を武器とする学生が企業を魅了した。

【映像】一流企業を0.3秒で魅了した「笑顔」

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

関西外国語大学外国語学部に通う田村大智（たむら・たいち）さんは「私は凡人ですが、努力を楽しんでいる人材」とアピール。大学時代は長期インターンシップで営業成績1位を獲得しただけでなく、500名の留学生と日本人が共同生活を送る寮で様々な企画を行うなど安心できる環境作りに尽力。プレゼンの最後にはセリフを忘れてしまうハプニングもあったが終始明るい笑顔で丁寧に語りかけた。



「入ってきて0.3秒で魅了されました」

森田実樹朗（株式会社JTB人事チーム 求人担当マネージャー（求人統括））：率直に「人」が好きだなと思った。可愛くて、笑顔も良くて、こういうキャラクターがいたら（会社にとって）良く、お客様にも喜ばれます。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：少し尻切れとんぼになりましたが、一番伝えたかったことはなんですか？

田村：長期的に御社が求めるような人材になっていく、いろいろな形になれることです。

池田裕記：関西の大学ですが九州の企業も視野に入りますか？

田村：入ります。

大口一仁（株式会社みずほフィナンシャルグループ 人材戦略推進部 採用チーム次長）：入ってきて0.3秒で魅了されました。田村さんが周囲を魅了し続ける上で大切にしているもの、あるいは“仕掛け”はありますか？

田村：仕掛けはありません。僕の魅力はやはり笑顔かと思います。



「伸び代を考えて10点をつけました」

企業の採点は、下は3点、上は10点までばらけた。

「10点満点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「まず『九州で頑張れる』というところがありました。また、弊社の場合、入社後1年間は現場で駅員や車掌の仕事をしますが、そういう経験も前向きに頑張っていけそうです。伸び代を考えて10点をつけました」と高く評価。

「8点」をつけた株式会社JTBは「笑顔が注目されがちですが、言葉遣いや立ち振る舞いも含めてすぐにでも現場に出られると思います。自分が笑顔じゃないとお客様に笑顔を届けられません。その笑顔はすごく素敵だと思います」とコメントした。