今回は、ママ友が仮病をつかい、子供の世話を丸投げした話を紹介します。

お腹が痛いんじゃなかったの…？

「子供をウチの子と同じ幼稚園に通わせ、同じマンションに住むTちゃんママはかなり図々しい人です。ある雨の日、幼稚園に子供を連れて行くのに困っていたTちゃんママ親子を車に乗せてあげたのですが、Tちゃんママはその日以来、雨の日は私を運転手代わりに使うようになってしまい……。

そしてある日の朝、幼稚園に行くためマンションのエントランスを通ったら、Tちゃんママが『お腹が痛い』と言ってうずくまり、私がTちゃんを代わりに幼稚園まで連れていくことにしたんです。しかしTちゃんママはさっきまで『お腹が痛い』と言っていたはずなのに、さっと立ち上がり元気そうに歩いていて……。

さらにその日の夕方、Tちゃんママから『お腹がまだ痛いから、ウチの子のお迎えもお願い』と連絡があり、Tちゃんを迎えに行くことに。そしてそのままウチで何時間もTちゃんの面倒をみることに。

夜遅くになってやっとTちゃんママが迎えにきましたが、すごく元気そうで……。その後、『お腹が痛い』というのは真っ赤な嘘で、Tちゃんをウチに預けている間、推しのアイドルのコンサートに行っていたと判明。『なんだこの女、最悪すぎ……』と思ってしまいました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ 嘘をついてまで子供の面倒をみさせるなんて……図々しすぎますね。

