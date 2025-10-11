¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É£Ô¤Ï¡íÂç¹Ó¤ì¡í¤ÎÍ½´¶...¿Íµ¤Çö¤Î¼ÂÎÏÇÏ£²Æ¬¤¬¹âÇÛÅö¤ò±é½Ð¤«
¡¡º£½µ¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤Ï£³Æü´Ö³«ºÅ¡£ÃæÆü¤È¤Ê¤ë10·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢£ÇII¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É£Ô¡£Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É£ÔÉÜÃæÌÆÇÏ£Ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤«¤éÉÜÃæÌÆÇÏ£Ó¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤¬ºòÇ¯¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ç·¥Þ¡¼¥á¥¤¥É£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Î»Ü¹Ô¾ò·ï¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç£¶·î³«ºÅ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÂçÉñÂæ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Î½Å¾Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤â£Çµ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ä¡¢£Ç£É¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê11·î23Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Î³¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£²¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£²²ó¡£¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤Çö¤ÎÇÏ¤â²¿ÅÙ¤Ê¤¯ÇÏ·ô·÷Æâ¡Ê£³Ãå°ÊÆâ¡Ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆ£ÅÄ¹Àµ®µ¼Ô¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï¡¢£ÇµÇÏ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¡Ê£²ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤¬´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤Æ²÷¾¡¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥¯¥È¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡¤â£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£µÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÇÏ¤¬£¸Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿·å¿Íµ¤¤ÎÇÏ¤¬ÇÏ·ô·÷Æâ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÉúÊ¼ÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ì¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï¹¥ÇÛÅö¤¬Â³½Ð¡£10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â³ÛÇÛÅö¤â²áµî10Ç¯¤Ç£³²ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¼ÂÀÓÅª¤Ë½¨¤Ç¤¿Â¸ºß¤¬ÉÔºß¡£Æ£ÅÄµ¼Ô¤â¡Öº£Ç¯¤Ï£ÇµÇÏ¤Î½ÐÁö¤¬¤Ê¤·¡£¿Íµ¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢"¹Ó¤ì¤ë"²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÇÈÍð¥à¡¼¥É¤òÆ÷¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢Æ£ÅÄµ¼Ô¤Ïº£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÉúÊ¼¸õÊä¤ò£²Æ¬¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç£²ÃåÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É£Ô¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡ÖÇÏÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬·ã¤·¤¯¡¢½ª¡Ê¤·¤Þ¡Ë¤¤°ì¼ê¤ÎµÓ¼Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À®ÀÓ¤³¤½°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶á£²Áö¤Ç¤ÏÆâÍÍø¤ÎÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢Âç³°¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÁ°¤È¤Îº¹¤ò¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁ°Áö¤Î£Ç·¥¯¥¤¡¼¥ó£Ó¡Ê£¸·î£³Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£³ÉÃº¹¤Î£´Ãå¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÈþ±º¤«¤éÈ¡´Û¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ£±ÆüµÙ¤ó¤À¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³ºÐ»þ¤Î£Ç·¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢£³Ç¯È¾°Ê¾å¤â¾¡Íø¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÀË¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¡¢£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¿ê¤¨¤¿´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ê¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ø±Ä¤â¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¡Ù¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®·èÃå¤Ë¤Ï¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é»ý¤Á»þ·×Åª¤Ë¤â¤½¤ó¿§¤Ê¤¯¡¢Èá´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥Ê¡¢¥¯¥Óº¹¤Î£³Ãå¤È¹¥Áö¡£ÉñÂæÅ¬À¤Ï¹â¤¯¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Æ£ÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢È¾»Ð¤Ë¥µ¥é¥¥¢¡¢Á´·»¤Ë¥µ¥ê¥ª¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿£Çµ¤Ç¤Î³èÌöÇÏ¤¬¤¤¤ë¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤À¡£
¡ÖÁ°Áö¤Î£Ç£É¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡Ê£µ·î18Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢¹¥°Ì¤Ç±¿¤ó¤Ç13Ãå¤È»´ÇÔ¡£¸åÊýÀª¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹10kg¤ÎÇÏÂÎ¸º¤â´®¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡¢ÊüËÒ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¡£½©¤Ë¸þ¤±¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È·Î¸Å¤ÏÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢£±½µÁ°¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥¡¼µ³¾è¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó82ÉÃ£±¡Ý£±¥Ï¥í¥ó11ÉÃ£±¤È¤¤¤¦¹¥»þ·×¤ò³Ú¡¹¤È¥Þ¡¼¥¯¡£ÁÇ·Ú¤µÈ´·²¤Ç¡¢½ÐÍè¤Î¤è¤µ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢±ü¼ê¤Î·ìÅý¡£È¾»Ð¤Î¥µ¥é¥¥¢¤âµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï£µºÐ½©¤ÈÈÕÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤é¡£¤½¤Î»Ð¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿Àª¤¤¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ÈÏ¢Â³£²Ãå¤Î·ãÁö¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Õ¥£¥é¤â£´ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤Æ±ß½ÏÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±½µÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÇÏÂÎ½Å¤¬Ìó480kg¤È¡¢½Õ¤Ë¾¡¤Ã¤¿£Ç¶ºå¿ÀÌÆÇÏ£Ó¡Ê£´·î12Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë»þ¤«¤é¤Ï16kgÁý¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡£´ØÅì¤Ø¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤Ç¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ÐÆ±ÍÍ¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬ÉÔºß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢"Âç¹Ó¤ì"¤â¤¢¤ê¤¦¤ëÌÆÇÏ½Å¾Þ¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£²Æ¬¤¬¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£