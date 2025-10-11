「元妻の家からソファを奪い返せ」「私は氷は頼んでいない」…”グラフ理論大使”は世界一ケチで超強烈な師だった!

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第3回

『「毎日15分位は指導してやる」「早く日本に帰ったほうがいい」…渡米した若手数学者を待ち受けていた「試練」の連続』より続く。

師ハラリーの強烈な性格

♪ボスしけてるぜ 忌野清志郎（ロック・シンガー）

ハラリーは、グラフ理論の分野の第一人者の一人で、世界中で講演してこの理論の普及に努めているので“グラフ理論大使”と呼ばれていた。“数学の大家”というと、厳格でどちらかというと寡黙で取っつき難い人を想像するだろうが、ハラリーはそうではなかった。

ただ、一度会ったら決して忘れない、超強烈な個性の持ち主だった。恩着せがましく、自己顕示欲が強く、（大きい声では言えないが）個人的には決して友だちにはなりたくないタイプだった。

でも、このチャンスを逃したら、数学者になるという私の夢は消え去ってしまうと思い、「彼は友ではなく師なのだ」と自分に言い聞かせ、歯を食いしばって日々耐えた。ハラリーは超合理主義で倹約家でもあった。むしろ【、超】しけてると言うほうが正しい。また、自分を敢えていい人に見せようとするところがまったくなく、わかりやすい性格だった。

たとえば、一皿なら定額で好きなだけ盛りつけて食べられるビュッフェ形式の大学の食堂で昼食を取る時は、誰もが笑っちゃうくらい、いつも大盛りにし、同伴者にもそうするように強要した。

私は貧乏学生でほぼ自炊だったので、大抵は喜んで先生の強要に従ったが、食堂にいる他学生、特に女子学生たちに目を丸くされて、皿とその皿を料理がこぼれないようにゆっくりと歩くふたりの姿をジーッと見られるのは、とても恥ずかしかった。

また、ハラリーはキャンパス内で、鉛筆を栞(しおり)代わりに本に挟んでいる学生を見かけると、それが知らない人であってもわざわざ駆け寄っていって、「そうすると、本が傷むのでやめなさい」と広告のチラシを千切って手渡して栞にさせていた。

ミシガンの地元にいる時は通い慣れた店に行くのであまり問題はなかったが、旅先では頻繁にひと悶着起こした。

別れた妻との奇妙な関係

たとえば喉が渇いたと言って立ち寄った店で、ハラリーがオレンジジュースを注文するとする。グラスには当然、氷が浮かんでいる。

それを見るや否や、「私はオレンジジュースを頼んだのであって、氷は頼んでいない！ 氷を取り除いてジュースを足すか、あるいは氷の体積の分の勘定を割り引くよう、Jin、店の人と交渉して来い」と私に命令してくるのだ。こういった類いのことがしょっちゅうあって、私はゲンナリした。

ハラリーには離婚して別れた前妻がいて彼女は同じ町に住んでいた。町の中で出会うと、ひとしきり激しく罵り合った末、最後はアッカンベーをし合って別れる。本当に仲が悪いのか、逆に仲がいいんじゃないかとさえ思わされる光景だった。

また、ハラリーと共に前妻の家の前を通った時、彼女がわざわざ庭にすっ飛んで来てホースで水を浴びせかけられたこともあった。これが米国流の別れた夫婦の在り方かと当初は思ったが、ハラリー家固有のものだった。

ハラリーが気に入っていたソファーが前妻の家にあり、「そのソファーはとてもよく眠れて、私にとって必要不可欠なものだ。彼女の家に行って取り戻して来い」と私はハラリーから命じられた。イヤだなと思ったが、先生の命令なのでそれに従って友人を伴い、彼女の家を訪ねた。

運良く前妻は不在で、子供が「お母さんは怒るだろうけどお父さんのためだ」と黙認してくれた。友人とソファーを担いで数キロの道を歩いたことも、今にして思えば懐かしい思い出だ。

研究以外での教授との関わり

研究以外でも、コンサート、展覧会、演劇、マジックショー、アメリカンフットボールの試合、オペラ等にも連れて行ってくれた。ただし、みんな無料で楽しめるものばかりだった。「屋根の上のヴァイオリン弾き」はハラリーの甥が主役を務めていたので、ハラリーと共に無料で招待してもらった。

また、別のハラリーの甥が有名なイリュージョニストで、彼が出演するマジックショーにも連れて行ってくれたが、その時は裏口からタダで入れてもらった。

NYのエッシャーの絵を専門とする画廊に連れて行ってもらったこともあった。ハラリーはエッシャーの絵のコレクターだった。ハラリーはたくさんエッシャーの絵を買い込み、私は両手でそれらを持ち、ホテルまで運ばされた。

「これは将来、もっと高くなるから、お前も買っとけ」と言われたが、高くて買えなかった。NYの買い物帰りに、ハラリーは上機嫌で「アナーバーに帰ったら、エッシャーの版画をひとつお前にやろう」と言っていたのだが、ミシガンに帰るとすっかりそのことは忘れてしまったようで、二度とエッシャーの話は出なかった。

