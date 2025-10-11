「老後の世話はできない」…甥・姪は当てにならない場合が多いという「厳しい実態」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

甥・姪は当てにならない場合が多い

河野道代さん（仮名・76歳）は独身を通し、老後の自分を守るために、よく働き、高額な貯金もあった。

身寄りといえば、あまり仲が良いわけではないが、甥（亡くなった姉の子）がひとりいた。そこで、遺産のことを話しつつ、老後のことを頼んだ。

まずは任意後見契約をしようということで、公証役場に二人で相談に行き、次に役場に行くときは、書類ができあがって契約が成立することになっていた。

しかし甥が、「叔母さんの老後の世話はできない」と言ってきた。きっと現在元気な叔母の姿を見たらできると思ったことも、公証役場で後見人の受け持つ仕事の内容を聞いたら、想像していたのと違ったのだろう。

遺体の引き取りを拒否する親族も多いのが実状だ。

「（子世代の）夫婦は夫と妻の両親4人をかかえている。親のことだけでも大変なのに、叔母・叔父のことまで手が回らない」「長いこと会ってもいないので、親戚という意識はない。遺体を引き取ることなどできっこない」「遠縁にあたる人で、会ったこともない」「家を勝手に出ていって苦労させられた。顔も見たくない」などといった甥や姪からの意見があるのも事実だ。最初、甥や姪が後見人になることを承諾していたのに、あとから気が変わる例はいくらでもある。

