戦争特派員の多くが20〜30代の若者たちだった…戦中写真は現代に何を問いかけるのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

新刊『戦争特派員は見た――知られざる日本軍の現実』では、50点以上の秘蔵写真から兵士からは見えなかった〈もうひとつの戦場〉の実態に迫る。

戦中写真は現代に何を問いかけるのか

戦中写真を日々目にする中で、私たちは「戦後80年」という時代の標語をただ唱えるだけでなく、今一度、私たちが生きている現代について深く考え、次の世代に伝えるべき史実を掘り起こし、それを新たな時代への警鐘として残す必要があると感じている。

新聞社の特派員たちが残した戦中写真を目にしたとき、戦争という極限状態に置かれても、軍の意向に沿ったプロパガンダ写真だけでなく、命をかけても撮影したいという瞬間が存在したことに気づく。特派員たちは日本各地から集められ、その多くが20代から30代の若者たちだった。彼らが撮影した一枚一枚の写真には、たんなる瞬間を捉えた記録以上の意味や意義が秘められていた。

そうした写真を見るとき、私たちはどのような問いを投げかけるべきなのだろうか。現代では、テレビや新聞、ＳＮＳなどから流れ込む情報に圧倒され、その背後に潜む人びとや組織の意図や論理を深く考えることなく受け入れてしまうことが多くなっている。しかし、目に映った戦中写真が、いつ、どこで、誰が、なぜ、どのように撮影されたのか。これらの問いが私たちの思考を導く起点となった。

検閲を経て、戦争という時代を撮った写真だからこそ、その背後に潜む意図や無言の排除を意識できる。何が写され、何が写されなかったのか。じつは、その「写されなかったもの」にこそ、私たちが見過ごしてきた真実が隠されているのではないかと考えた。

さらに、私たちが戦中写真を調査し、研究していく中で、新たな気づきが生まれる。

検閲にかけられず、それでも公表されなかった写真、たとえば新聞社の忖度や紙面構成上の理由から秘蔵されたままのあるいは個人的な好みによって無視された写真も少なからずあり、その中には、現代的な視点で見ると、価値あるスクープが潜んでいる可能性がある、それをぜひ発見したいという気持ちである。

残された写真は、撮影者個人の意図だけでなく、ネガを運び、印刷し、整理し、選び、加工し、意味づけをし、時には販売に関わるさまざまな人びとの手を経てようやく世に出る。何段階もの手続きを経て公開される写真には、検閲や宣伝効果、世論コントロールといった戦術によって隠された情報もあるのだ。

戦時中だけでなく、平時においても、情報がどのように流通しているのかを解明することで、情報の本質に迫ることができるのではないかとも考えている。こうした気づきを与えてくれたのが、毎日戦中写真であった。

これらの写真について調べれば調べるほど、新たな情報の流れにも注意を払うべきだということを考えるようになった。人工知能や機械学習が生み出す仮想現実は、ますます現実的で客観的な意味を持ち、現実を超越する可能性さえ秘めている。

個人の経験や知識を超えた情報が、ブラックボックスを通じて手に入るようになった現在、私たちが当たり前だと思っていたことにも再考すべき点があるのではないかと強く感じている。歴史学的な思考や資料分析は、それを検証するために不可欠な情報処理能力のひとつである。

私たちが過去の戦争の時代を振り返り、残された報道写真の意味とその問題を考えるとき、同時にこれから大きく変化する新たな時代の流れを見すえ、今生きている時代に流れる情報を再評価することも大切である。デジタル技術の応用は、間違いなくこうした新たな視点をもたらしてくれる。

戦争という異常な状況を作り出したのは人間であり、未来を創っていくのも人間である。膨大で容易に忘れやすい情報のフローに身を置くとき、ときには、振り返り、立ち止まって、情報そのものを自らの感性でもって判断することも大事なのではないか。

むろん、戦争は人間だけでなく、動植物をも巻き込み、さらに環境を徹底的に破壊した。戦時中の動物は、移動や建設、通信、警備、癒やし、食糧確保など、さまざまな目的で戦争に「動員」され、「酷使」され、ときには「褒賞」が与えられ、そして「終戦」と共に捨てられた。こうした戦争と動物との関わりについては、この本の姉妹編となる渡邉英徳・貴志俊彦・中島みゆき編著『動物たちがみた戦争--戦中写真が伝える』（光文社、2025年）を手がかりとして考えていただければと思う。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

