ユナイテッド トウキョウとパブリック トウキョウが複合路面店を京都にオープン　絞り染めメーカーとのコラボアイテムも

TOKYO BASEが展開する「ユナイテッド トウキョウ（UNITED TOKYO）」と「パブリック トウキョウ（PUBLIC TOKYO）」が、京都の柳馬場通（やなぎのばんばどおり）に国内初の複合路面店をオープンした。

【画像をもっと見る】

同店舗は町屋をリノベーション。両ブランドが持つ洗練された感性と日本の伝統建築が持つ温もりを融合し、顧客に新たな店舗体験を提供するという。店舗面積は併設している中庭も含めて約462平方メートル。

店頭では両ブランドのアイテムをフルラインナップ。そのほか、創業133年の京都絞り染めメーカー「いづつ」とコラボしたアイテムを各店舗で展開している。ユナイテッド トウキョウでは、メンズで群雲（むらくも）染めを用いてUS ARMY 1960年代後期のグリーンリーフ柄を表現したサファリジャケット（5万7200円）とセットアップのパンツ（3万7400円）を用意。ウィメンズでは、先染めのシルクデニムを表地に使用し、裏地にはで手絞り染めを施した3WAYポンチョ型ジャケット（5万5000円）をラインナップしている。

パブリック トウキョウでは、メンズでウォッシュ加工したドライなコットン生地を採用し、襟に縫い締め絞りで染め上げたフィブリルサテンを配したリラックスカバーオール（5万5000円）を展開。ウィメンズでは、職人が手作業で縫い締め絞り染めを施したフィブリルサテン生地のオーバーシャツ（4万4000円）とセットアップのソフトマーメイドスカート（3万9600円）を揃えている。

◾️UNITED TOKYO 京都柳馬場・PUBLIC TOKYO京都柳馬場港

オープン日：2025年10月10日（金）

所在地：京都府京都市中京区柳馬場六角下ル井筒屋町409番地