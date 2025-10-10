デニムブランド「クロ」が藍染めワークショップ開催、ブランド15周年を記念

デニムブランド「クロ（KURO）」が、ブランドの創設15周年を記念した藍染めワークショップを10月11日と12日に開催する。会場は、同ブランドがディレクションする東京・富ヶ谷のTHE BLUE STORE。

【画像をもっと見る】

同イベントは、藍の栽培から蒅（すくも）づくり、染色までを一貫して手掛ける広島県福山市の工房・藍屋テロワールの職人を招いて実施。参加者は、職人による解説と共に藍染めの工程を体験できる。染色するアイテムは、ブランドのオリジナルTシャツと軍手、手ぬぐいのほか、埼玉県川口市の木工品店・木風堂の「手のひらプレート」を用意。クロの物作りを支える国内の職人と技術、ブランドの服作りの哲学をより深く体験できる内容だという。参加費は染めるアイテムごとに設定され、5500〜1万3200円。

■藍染め WORK SHOP at THE BLUE STORE

日程：2025年10月11日（土）・12日（日）

時間：11:00〜12:30 / 14:00〜15:30 ※2部制、要予約

会場：THE BLUE STORE

所在地：東京都渋谷区富ヶ谷1-34-11

参加費：5500〜1万3200円

申し込みフォーム