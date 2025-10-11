インターネットの「技術オタク」たちの”歪んだ自己愛”が人種差別や性差別を「皆が取り組むべき社会課題」にまで押し上げた

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第132回

『人種差別・性差別・障害者差別に意識を向けさせる「ウォーク運動」をめぐる争い…モラルを語る「言葉」はなぜ混乱を極めているのか』より続く

インターネット宗教

もし、2001年9月11日のテロ攻撃と2008年の金融危機がなければ、つまり知識層がグローバルなテロリズムと金融市場の脆弱さに意識を集中することがなければ、清算の時期はもっと早く訪れていたかもしれない。

とは言え、たとえこの2つの出来事が起こっていなかったとしても、同じような事件はいつか必ず生じていただろうし、インターネットがもつ破壊的な力が、遅かれ早かれ人種差別や性差別を時代精神が取り組むべき課題に指定したはずだ。

2000年代のブログ界は、各種宗教が発揮する分断的な力に焦点を当てていた。やがてキーボードで武装し、インターネットを故郷とするギークたちが、自分たちこそ冷静かつ合理性に優れた存在だと主張しはじめ、宗教的世界観の愚かなドグマでは、特に自分だけがつねに真実を所有しているとする冷徹な優越感をもつ米国福音主義者のドグマでは、知的な満足は得られないと宣言した。

そして、伝統宗教の伝説をパロディーに引きずり落とすために、「空飛ぶスパゲッティ・モンスター教」などといったニセ宗教を考え出し、それでも足りないとわかれば、信心深いキリスト教徒やイスラム教徒に、上から目線で、聖母マリアの処女懐胎がありえない理由などを説明しはじめた。この方法がうまく機能しなくても、誰も驚かないだろう。

フェミニズムと社会的不正義

そうした議論に参加していた女性陣は、自分の部屋にこもりっきりの男たちから誘惑を受け、そのぎこちなさに辟易した。彼らを無関心や拒絶で払いのけるやいなや、平和な時間は終わり、流れはしばしば明らかな女性への憎しみへと方向を変えた。これにより女性の知識層は、女性は日常的に有毒で敵対的な世界を生きていくしかないという思いを抱くようになった。

しかしある時点で、差別は“横断的”であることに気づく。不利益は集結し、交差し、強化されていく。確かに女性は重荷を背負っている。しかしそれすら、黒人でレズビアンで障害があり、しかも貧しい女性が耐えなければならない疎外に比べれば、色あせてしまう。

フェミニズム以外の社会的不正義にも注目が集まりはじめた。警察による終わることのない陰湿な暴力や虐待をきっかけに、「ブラック・ライヴズ・マター」をはじめとする新しい社会運動が沸き起こり、その結果として、これまでひどく虐げられてきた有色人種の苦しみにも社会の目が向けられるようになった。

『「競争に勝ちきれなかったエリート」が社会正義や道徳を主張している？…「エリートの過多」が生み出した社会的対立とは』へ続く

【つづきを読む】「競争に勝ちきれなかったエリート」が社会正義や道徳を主張している？…「エリートの過多」が生み出した社会的対立とは