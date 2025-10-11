¼«ÎÏ¤ÇÎ²²«Åç¤Ëµ¢¤ë¡Äµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿µìÅçÌ±¤¬¹Í¤¨¤¿¡Ö·×²è¤Î¾ÜºÙ¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
µìÅçÌ±¡¢¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¤òÄó½Ð
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤½ñÎà¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1978Ç¯4·î17Æü¤ÎÂè5²ó²ñµÄ¤ÎÊ¸½ñ·²¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½ñÎà¤Ï¸øÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Î²²«Åçµ¢ÅçÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñÉû²ñÄ¹¤ÎµÆÃÓÎÉÃË¤é¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡Öµ¢Åç·×²è¤Î³µÍ×¡×¤À¡£µìËÉ±ÒÄ£¤äÅÔ¤Ê¤É¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¢Åç¤ò´õË¾¤¹¤ëµìÅçÌ±10¿Í¤¬¼«ÎÏ¤Çµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·×²è¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç½é¤á¤ÆÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤À¡£
·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¢Åç¼ÔÌ¾Êí¤Ë¤ÏµÆÃÓÎÉÃË¤òÉ®Æ¬¤Ë10¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï37ºÐ¤«¤é67ºÐ¡£Äê´ü¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇËÜÅÚ¤«¤éÉãÅç¤ËÅÏ¤Ã¤¿¸å¡¢20Ëü±ß¤ÇÁ¥¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤ÆÉãÅç¤«¤éÎ²²«Åç¤ËÅÏ¤ë¡£µ¢Åç¸å¤Ï¡Ò¤µ¤·¤¢¤¿¤êÇÀ¶È¡¦µù¶È¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡Ó¤È¤·¡¢ÇÀ¶È¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡£µù¶È¤Ç¤Ï¡¢70Ëü¡Á80Ëü±ß¤ÎÃæ¸Å¤Î¥«¥Ì¡¼¤È¡¢100Ëü¡Á150Ëü±ß¤Î¥â¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¿·Á¥¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¥Þ¥°¥í¤ä¥µ¥ï¥é¤ò³Í¤ë¡£¥È¥Ó¥¦¥ª¤Î´³Êª¤ä¤¯¤µ¤ä¤Ê¤É¿å»º²Ã¹©¤â¹Ô¤¦¡£¼ý³Ï¤·¤¿ºîÊª¤äÁ¯µû¡¢¿å»º²Ã¹©ÉÊ¤ÏºßÅç¤Î¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡£
¤³¤Î10¿Í¤Ï¤¤¤ï¤ÐÀè¸¯Ââ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï²ÈÂ²¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ëÁÛÄê¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï90Æü´ÖÂÚºß¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃ»´üÅª¤Ê·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¼«ÎÏµ¢Åç¤Ï¼«»¦Åª¹Ô°Ù¤ÈÈãÈ½
¤³¤ÎÆü¤Î²ñµÄ¤Ç¡¢ÂÀÅÄ¤äÅÔÄ£Â¦¤Î°Ñ°÷¤Ï¡¢µìÅçÌ±¤¿¤Á¤Î¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ·ÐºÑ¶ÉÇÀÎÓÎÐÃÏÉôÄ¹¤À¡£
¡Ò¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¤Ï¸½ºßÍ¢Æþ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¡¢Î²²«Åç¤Ï³°¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÎ©¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ò¼«±ÒÂâ¤ÇÇã¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤â¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ë¡Ó¡Ò¹Í¤¨Êý¤¬´Å¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£µù¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÒÎ²²«Åç¤Ë½»¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤âÉãÅç¤«¤é½Ðµù¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡Ó¤ÈºÆ¹Í¤òµá¤á¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÔÁíÌ³¶É»°Â¿ËàÅç¤·¤çÂÐºö¼¼Ä¹¤â¡ÒÅöÌÌ¤Î¿©ÎÈ¡¢¿å¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸½ºß¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¸¦µæ²ñ¤Ç¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤«¤Í¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤È¤·¤Æ¤Ï±þ±ç¤¤¤¿¤··ó¤Í¤ë¡Ó¤ÈÈãÈ½¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÆÃÓ¼¢¤Ï¡Ò¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÅç¤ØÅÏ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¼ÂÎÏ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ó¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ÅÔÂ¦¤Î°Ñ°÷¤Ï¤³¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄÀÌÛ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
µÆÃÓ¼¢¤ÈÅÔ´´Éô¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¡Ò¤³¤Î·×²è¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«»¦Åª¹Ô°Ù¤È¤â»×¤¨¤ë¡£²¿¤é¤«¤Î¸¢Íø¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍ×µá¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ó¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«ÎÏµ¢Åç·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ò¹ÔÀ¯¥µ¥¤¥É¡Ê¡áÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç¸¡Æ¤¤·¡¢¼«»¦Åª¹Ô°Ù¤È¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ó¤ÈÍ×Ë¾¡£¤³¤ÎÅÔÂ¦¤Ëµá¤á¤¿¡Ò¸¡Æ¤¡Ó¤È¤Ï¡¢¼«ÎÏµ¢Åç¤ÎÁË»ßºö¤Ê¤Î¤«¡¢¼«ÎÏµ¢Åç¤·¤¿¸å¤ÎµìÅçÌ±¤Î»Ù±çºö¤Ê¤Î¤«ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¡Òµ¢ÅçÁË»ßºö¡Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
