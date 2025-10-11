　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2420円安の4万5200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

49857.43円　　ボリンジャーバンド3σ
48367.75円　　ボリンジャーバンド2σ
48088.80円　　10日日経平均株価現物終値
47464.00円　　5日移動平均
46878.08円　　ボリンジャーバンド1σ
46655.00円　　一目均衡表・転換線
45430.00円　　一目均衡表・基準線
45388.40円　　25日移動平均
45200.00円　　11日夜間取引終値
43898.72円　　ボリンジャーバンド-1σ
42571.73円　　75日移動平均
42409.05円　　ボリンジャーバンド2σ
42137.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40965.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40919.37円　　ボリンジャーバンド3σ
39475.35円　　200日移動平均


株探ニュース