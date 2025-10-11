日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2420円安の4万5200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
49857.43円 ボリンジャーバンド3σ
48367.75円 ボリンジャーバンド2σ
48088.80円 10日日経平均株価現物終値
47464.00円 5日移動平均
46878.08円 ボリンジャーバンド1σ
46655.00円 一目均衡表・転換線
45430.00円 一目均衡表・基準線
45388.40円 25日移動平均
45200.00円 11日夜間取引終値
43898.72円 ボリンジャーバンド-1σ
42571.73円 75日移動平均
42409.05円 ボリンジャーバンド2σ
42137.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40965.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40919.37円 ボリンジャーバンド3σ
39475.35円 200日移動平均
株探ニュース
