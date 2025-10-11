TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比115ポイント安の3059ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3289.26ポイント ボリンジャーバンド3σ
3242.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3197.59ポイント 10日TOPIX現物終値
3196.07ポイント ボリンジャーバンド1σ
3192.30ポイント 5日移動平均
3164.25ポイント 一目均衡表・転換線
3160.50ポイント 一目均衡表・基準線
3149.48ポイント 25日移動平均
3102.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3059.00ポイント 11日夜間取引終値
3056.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3018.03ポイント 75日移動平均
3009.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2825.54ポイント 200日移動平均
株探ニュース
