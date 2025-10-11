　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比115ポイント安の3059ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3289.26ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3242.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3197.59ポイント　　10日TOPIX現物終値
3196.07ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3192.30ポイント　　5日移動平均
3164.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3160.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3149.48ポイント　　25日移動平均
3102.89ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3059.00ポイント　　11日夜間取引終値
3056.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3045.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3018.03ポイント　　75日移動平均
3009.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2941.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2825.54ポイント　　200日移動平均


株探ニュース