11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比115ポイント安の3059ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3289.26ポイント ボリンジャーバンド3σ

3242.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3197.59ポイント 10日TOPIX現物終値

3196.07ポイント ボリンジャーバンド1σ

3192.30ポイント 5日移動平均

3164.25ポイント 一目均衡表・転換線

3160.50ポイント 一目均衡表・基準線

3149.48ポイント 25日移動平均

3102.89ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3059.00ポイント 11日夜間取引終値

3056.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

3045.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3018.03ポイント 75日移動平均

3009.70ポイント ボリンジャーバンド3σ

2941.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

2825.54ポイント 200日移動平均





