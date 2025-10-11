11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比45ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



810.37ポイント ボリンジャーバンド3σ

791.87ポイント ボリンジャーバンド2σ

773.38ポイント ボリンジャーバンド1σ

772.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

758.24ポイント 75日移動平均

754.88ポイント 25日移動平均

752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

746.37ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値

744.00ポイント 一目均衡表・基準線

743.20ポイント 5日移動平均

736.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ

728.00ポイント 一目均衡表・転換線

717.89ポイント ボリンジャーバンド2σ

704.88ポイント 200日移動平均

702.00ポイント 11日夜間取引終値

699.39ポイント ボリンジャーバンド3σ





株探ニュース

