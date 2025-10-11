グロース先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比45ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
810.37ポイント ボリンジャーバンド3σ
791.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
773.38ポイント ボリンジャーバンド1σ
772.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
758.24ポイント 75日移動平均
754.88ポイント 25日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.37ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値
744.00ポイント 一目均衡表・基準線
743.20ポイント 5日移動平均
736.38ポイント ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント 一目均衡表・転換線
717.89ポイント ボリンジャーバンド2σ
704.88ポイント 200日移動平均
702.00ポイント 11日夜間取引終値
699.39ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
