　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比45ポイント安の702ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

810.37ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
791.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
773.38ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
772.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
758.24ポイント　　75日移動平均
754.88ポイント　　25日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
746.37ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
744.00ポイント　　一目均衡表・基準線
743.20ポイント　　5日移動平均
736.38ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
728.00ポイント　　一目均衡表・転換線
717.89ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
704.88ポイント　　200日移動平均
702.00ポイント　　11日夜間取引終値
699.39ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース