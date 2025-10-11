また同じような結末に？恋が短命に終わる女性に共通する「思考パターン」
「気づけばまた同じような結末…」そんな恋を繰り返している女性は少なくありません。しかも、原因は相手選びが悪いわけでも、愛情が足りないわけでもないケースも。そこで今回は、そんな恋が短命に終わる女性に共通する「思考パターン」を紹介します。
「愛されることで満たされたい」と考えてしまう
「彼がいてくれないと不安」「愛されてやっと安心できる」と感じる思考は、一見ロマンチックですが、恋愛を依存関係に変えてしまう落とし穴。自分の幸せを相手任せにすると、余計なプレッシャーを相手に与えることになり、結果的に関係が壊れやすくなります。
「きっと変わってくれる」と相手に期待しすぎる
「今はダメでも、愛があれば変わるはず」と相手に期待すぎるのも短命な恋が続く女性の共通パターン。遅刻や約束破り、感情を軽視する態度など、交際初期に見える欠点は後々大きなトラブルへ発展するケースが少なくありません。期待するより、相手の現状をそのまま受け止められるかを冷静に判断しましょう。
「相手に合わせればうまくいく」と思い込む
「彼の好みに合わせれば嫌われない」と努力する女性も恋が短命な傾向に。無理して自分を押し殺してしまうと、最初は心地よい関係を作れてても、やがて「本当の自分を分かってもらえない」という不満として蓄積していくことになります。
恋をするたびに無意識に繰り返してしまう思考パターンを見直すだけで、次の恋はより健全で長続きするものになるはず。ぜひ今日から少しずつアップデートしてみてくださいね。
🌼幸せになれない理由。彼氏をダメンズにしてしまう可能性が高い女性の「特徴」