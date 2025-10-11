◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)

今月13日に号砲となる出雲駅伝の区間エントリーが10日、発表されました。

前回大会王者の國學院大學は、青木瑠郁選手(4年)、野中恒亨選手(3年)、上原琉翔選手(4年)の昨年出走の3人を1区、3区、アンカーの6区に配置。辻原輝選手(3年)は補員登録となりました。

今年1月の箱根駅伝を制した青山学院大学は、優勝のフィニッシュテープを切った小河原陽琉選手(2年)を1区に起用。4区には神邑亮佑選手(1年)が登録され、最長10.2キロの6区はエースの黒田朝日選手(4年)に託されました。

昨年2位で2年ぶりの優勝を狙う駒澤大学は、1区に谷中晴選手(2年)、3区に桑田駿介選手(2年)と箱根駅伝で快走をみせた2年生コンビを登録。4区に伊藤蒼唯選手(4年)、6区に駅伝主将・山川拓馬選手(4年)を配置しました。

早稲田大学は、3区から鈴木琉胤選手(1年)、佐々木哲選手(1年)、堀野正太選手(1年)と3人のルーキーが並ぶオーダー。鈴木選手は5月の関東インカレ5000mで1年生ながら日本人トップ2位、佐々木選手は7月に初の日本選手権3000m障害で3位に入りました。さらに2区に駅伝主将・山口智規選手(4年)、6区に工藤慎作選手(3年)を登録し、2010年大会以来となる栄冠を目指します。

中央大学は、3区に溜池一太選手(4年)、4区に駅伝主将・吉居駿恭選手(4年)、6区に本間颯選手(3年)ら10000mメートルで27分台のランナーを配置。1区、2区、5区にも岡田開成選手(2年)、茺口大和選手(1年)、佐藤大介選手(2年)らスピードランナーたちが登録され、同校初の優勝を目指します。

昨年は國學院大學が2位の駒澤大学と4秒差のトップで6区にタスキリレーをすると、平林清澄選手(現・ロジスティード)が篠原倖太朗選手(現・富士通)とのアンカー対決を制して優勝を飾りました。